Вену обвинили в раздувании дела о «русском шпионе»

Основатель и старший советник Австрийского центра разведки, пропаганды и исследований безопасности Зигфрид Беер выразил удивление в связи с тем, что власти Австрии раздули большое дело из подозрений своего отставного полковника в разглашении государственной тайны российской разведке.

По словам эксперта, его удивляет тот факт, что на протяжении 20 лет австрийские спецслужбы не могли раскрыть шпионскую деятельность своего же полковника, передает ТАСС.

«Это говорит о качестве службы военной контрразведки», – отметил Беер в эфире австрийской общественной радиостанции О-1.

Он отметил, что нужно обладать хорошей фантазией, чтобы предположить, чем австрийская армия могла заинтересовать Россию, потому что австрийская армия не такая секретная.

«Я немного удивлен, что из этого раздувают большое дело. Как историк я знаю, что шпионаж – это одна из древнейших профессий, всем хорошо известно, что в Австрии процветает шпионаж, мы тоже немного шпионим. Лично для меня все это преувеличено», – сказал Беер.

«Когда кто-то за 20 лет получает 300 тыс. евро – это не великий шпион», – считает основатель Австрийского центра разведки, пропаганды и исследований безопасности.

Накануне стало известно, что спецслужбы Германии «помогли разоблачить» 70-летнего отставного австрийского полковника, якобы на протяжении 20 лет передававшего России информацию, в том числе данные об истребителях Eurofighter Typhoon, а также сведения о НАТО.

В тот же день Москва заявила протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру.