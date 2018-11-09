Москва заявила протест австрийскому послу

Москва заявила протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру из-за обвинений в причастности к разведывательной деятельности якобы в пользу России австрийского офицера, сообщает МИД России.

В МИДе выразили недоумение, почему австрийские власти не захотели обсуждать этот вопрос по имеющимся каналам диалога, а прибегли к «сенсационному вбросу информации в СМИ», говорится на сайте министерства.

«Такой подход мы не приемлем», – отметили в ведомстве.

Также в МИДе добавили, что предпринятые Веной шаги, основанные на бездоказательных подозрениях, уже привели к осложнению отношений между странами.

Напомним, Айгера вызвали в российское дипведомство из-за заявления Австрии о том, что отставной 70-летний офицер австрийской армии якобы разгласил государственную тайну в пользу Москвы.

В СМИ публиковали версию, что подозреваемый якобы проявлял интерес к истребителям Eurofighter Typhoon.