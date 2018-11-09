Посол Австрии прибыл в МИД России

Посол Австрии Йоханнес Айгнер прибыл в министерство иностранных дел России на Смоленскую площадь.

Посол вошел в здание министерства, оставив вопросы ожидавших у входа журналистов без комментариев, передает ТАСС.

Айгнера вызвали в российское дипведомство из-за заявлений Австрии о том, что отставной офицер австрийской армии якобы разгласил государственную тайну в пользу Москвы.

Напомним, что 70-летнего австрийского полковника в отставке подозревают в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России.

После этих сообщений глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию.

В СМИ сообщают, что мужчина якобы интересовался данными об истребителях Eurofighter Typhoon.