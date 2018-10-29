«Русского шпиона» обвинили в сборе данных об истребителе Eurofighter Typhoon

Австрийский военный в отставке, подозреваемый в шпионаже в пользу России, якобы был завербован в Иране, сообщают австрийские СМИ.

По данным газеты Kronen Zeitung, сотрудничество австрийца с Москвой началось еще в 1988 году в Тегеране. На протяжении 20 лет военный передавал России информацию, за которую в сумме получил 300 тыс. евро. Издание отмечает, что особенно Москву якобы интересовали данные об истребителях Eurofighter Typhoon.

В свою очередь издание Der Standard сообщает, что разоблачить шпиона помогли спецслужбы Германии.

В прокуратуре Зальцбурга подтвердили, что отставного офицера заподозрили в разглашении государственной тайны. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за шпионаж, передает ТАСС.

В пятницу стало известно, что 70-летнего австрийского полковника в отставке подозревают в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России. На этом фоне министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила планировавшийся на 2–3 декабря визит в Россию.

Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер в связи со случившимся вызван в российский МИД. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что дипведомство привлечет внимание посла Австрии к тому, какими методами надо действовать, если у Вены есть вопросы к Москве.

Между тем ранее сообщалось, что среди европейских разведок усилилось недоверие к разведслужбе Австрии из-за опасений, что секретные данные через Вену могут попадать в Москву.

Eurofighter Typhoon – многоцелевой истребитель четвертого поколения, разрабатывался и производится фирмой Eurofighter GmbH. Эксплуатируется с 2003 года. Самолет поставлен на вооружение ВВС Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. Подписаны контракты на поставку в Оман, Кувейт и Катар.