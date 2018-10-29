Лавров прокомментировал шпионский скандал в Австрии

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что дипведомство привлечет внимание посла Австрии к тому, какими методами надо действовать, если у Вены есть вопросы к Москве.

По словам министра, он неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу России, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, я только что об этом узнал, перед началом нашей встречи, и честно говоря, меня эта информация неприятно удивила. Испокон веку было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны, подозрения в причастности кого-то к каким-то процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснений», – заявил министр.

Лавров также раскритиковал европейских партнеров за то, что они прибегают не к традиционной, а к микрофонной дипломатии.

«В последнее время, к сожалению, наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии, с соблюдением всех приличий, а к микрофонной, мегафонной дипломатии. Обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно. Необходимо следовать тем нормам, которые были выработаны в ходе формирования практики международного общения», – заявил Лавров.

В пятницу стало известно, что 70-летнего австрийского полковника в отставке подозревают в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России. На этом фоне министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила планировавшийся на 2–3 декабря визит в Россию.

Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер в связи со случившимся вызван в российский МИД.

Между тем ранее сообщалось, что среди европейских разведок усилилось недоверие к разведслужбе Австрии из-за опасений, что секретные данные через Вену могут попадать в Москву.