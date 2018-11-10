Отставного австрийского полковника заподозрили в передаче России данных о НАТО

Австрийское издание Salzburger Nachrichten утверждает, что отставной полковник австрийской армии, подозреваемый властями страны в шпионаже в пользу России, посещал семинары и курсы НАТО, после чего передавал добытую информацию российским спецслужбам.

По сведениям издания, целью австрийского военного была так называемая мягкая информация: о слабостях различных влиятельных персон, их пристрастиях в выпивке и еде, общественное мнение в различных подразделениях армии, передает ТАСС.

Издание утверждает, что уроженец Зальцбурга также передавал Москве контактные данные из корпоративной сети австрийских вооруженных сил,.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в интервью изданию Österreich призвал тщательно расследовать этот случай, подчеркнув, что «шпионаж неприемлем».

Накануне стало известно, что спецслужбы Германии «помогли разоблачить» 70-летнего отставного австрийского полковника, якобы на протяжении 20 лет передававшего России развединформацию, в том числе сведения об истребителях Eurofighter Typhoon.