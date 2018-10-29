Эксперт рассказал об истребителе, интересовавшем «русского шпиона»

«Eurofighter Patch1 были куплены из состава ВС Германии, они не являются «последним словом техники», – сообщил газете ВЗГЛЯД близкий к ВПК источник. Так он прокомментировал сообщения о том, что российский агент в Австрии якобы охотился за данными об этих истребителях.

Таких самолетов, по словам собеседника, сделано более пятисот, и как раз одни из первых немецких машин и купили австрийцы, сообщил близкий к российскому ВПК источник. Их возраст – 10-15 лет, это уже «не самый сок» и очень ограничены в возможностях.

Этот самолет, к примеру, фактически может работать только по воздушным целям – и по своим возможностям очень сильно отличается от последней модели Eurofighter Patch3, а именно: по возможностям радиолокационной станции, по применяемому вооружению и программному обеспечению, пояснил собеседник.

«Диалог между австрийцами и их коллегами в Евросоюзе, хотя они и не в НАТО, все равно продолжается. У них есть информация о том, что происходит у других. Австрия была ценна в этом случае не столько сама собой, сколько возможностью что-то узнать о других», – добавил собеседник.

«Например, многие самолеты в мирное время летают с отражательными щитками и их реальная ЭПР (эффективная площадь рассеивания) в реальности ниже. Гипотетически этот российский разведчик мог узнать реальные характеристики самолета, характеристики боевых и радиоэлектронных систем», – считает собеседник.

Хотя Eurofighter Patch1 не является хай-теком, по мнению собеседника, он вполне подходит для ознакомления с инструкцией по планеру и его двигателем, ведь никаких радикальных изменений в их сборке за прошедший период не произошло.

«Понимать характеристики самолета всегда полезно, не говоря уже о том, что можно получить сведения о сплавах из которого он сделан, о материалах и красках. Вроде это мелочёвка, но ее применение помогает снизить расходы на производстве и такими косметическими инвестициями повысить отдельные характеристики машины. Важно, что российский агент мог иметь доступ к документации по самой машине, пусть даже в австрийском исполнении. А самое главное – он мог общаться с теми, кто эксплуатирует более современные модификации», – заключил собеседник.

В пятницу стало известно, что 70-летнего австрийского полковника в отставке подозревают в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России. По данным газеты Kronen Zeitung, особенно Москву якобы интересовали данные об истребителях Eurofighter Typhoon.

Eurofighter Typhoon – многоцелевой истребитель четвертого поколения, разрабатывался и производится фирмой Eurofighter GmbH. Эксплуатируется с 2003 года. Самолет поставлен на вооружение ВВС Германии, Италии, Испании, Британии, Австрии и Саудовской Аравии. Подписаны контракты на его поставку в Оман, Кувейт и Катар.

«Что нового мы могли там найти про Eurofighter? – задается вопросом замглавного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов. – Только узнать уровень их развития, их возможности. Это важно, потому что если что-то случится, то их истребитель реально будет на наших границах работать против нашей авиации. Поэтому знать его боевые возможности нам просто необходимо для того, чтобы грамотно противодействовать».

Особенностей у истребителя Eurofighter, которые бы его выделяли, нет, однако у каждого есть своя «изюминка», оговаривается Попов.

«У нас, например, сверхманёвренные самолеты, особенно в ближнем бою. Они, как правило, 4++ поколения, в том числе и Миг 35-тый. У них этого нет, но у них хорошие летно-технические характеристики. Так что серьёзный противник, конечно. Но не могу сказать, что он намного эффективнее наших самолетов», – подытожил эксперт.