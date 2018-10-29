В Австрии назвали место работы подозреваемого в шпионаже на Россию

Отставной австрийский офицер, которого подозревают в разведдеятельности в пользу Москвы, работал в министерстве обороны Австрии в Вене, сообщают местные СМИ.

Утверждается, что отставной полковник действовал не в Зальцбурге, как ранее сообщали СМИ, а напрямую в министерстве в Вене, потому знал обо всех внутренних делах центрального ведомства, передает РИА «Новости» со ссылкой на австрийский журнал Profil.

Ранее австрийское издание Salzburger Nachrichten сообщило, что подозреваемый в шпионаже на Россию посещал семинары и курсы НАТО, после чего передавал добытую информацию Москве.

Напомним, немецкие спецслужбы «помогли разоблачить» 70-летнего отставного австрийского полковника, который якобы в течение 20 лет передавал России развединформацию, в том числе сведения об истребителях Eurofighter Typhoon.

Основатель и старший советник Австрийского центра разведки, пропаганды и исследований безопасности Зигфрид Беер обвинил Вену в раздувании очередного шпионского скандала.