В Австрии высказались по поводу «качества» данных в «шпионском деле»

Генеральный секретарь МВД Австрии Петер Гольдгрубер не стал комментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, какие страны могли передать информацию о предполагаемом российском шпионе.

«Я не могу это комментировать, потому что не могу проверить качество информации», – сказал Гольдгрубер РИА «Новости».

При этом он отметил, что выразил надежду, что ситуация не навредит сотрудничеству Австрии с Россией.

«Я надеюсь и ожидаю, что они быстро будут работать и сделают все для того, чтобы многочисленные области нашего сотрудничества не пострадали и мы имели основу для хорошего сотрудничества в будущем», – сказал он.

Он считает, что нужно побыстрее прояснить все обстоятельства.

Ранее газета Kleine Zeitung сообщала, что информацию об отставном австрийском полковнике, подозреваемом в шпионаже в пользу Москвы, могли предоставить Австрии британские спецслужбы.

Также СМИ сообщали, что сведения о возможном шпионаже были получены от немецкой спецслужбы. Официально было объявлено, что информацию австрийские власти получили от «дружественных» спецслужб.

В пятницу стало известно, что 70-летнего австрийского полковника в отставке подозревают в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России. Позже появились данные о том, что он живет очень скромной жизнью.