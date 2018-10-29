Появились данные об образе жизни «русского шпиона» в Австрии

СМИ узнали некоторые подробности жизни 70-летнего полковника из Зальцбурга, которого австрийские власти подозревают в шпионаже в пользу России; утверждается, что он жил очень скромной жизнью.

Источники в минобороны Австрии заявили, что полковник живет «очень скромно», у него нет «дорогих хобби, у него нет дорогой машины».

«Полковник был серой мышью Путина», – приводит Kronen Zeitung слова одного из следователей по делу.

При этом следователь допустил, что о личности полковника удастся что-то узнать.

«Как известно, в тихом омуте черти водятся», – заявил следователь.

Отмечается, что с момента «вербовки в Тегеране» в 1988 полковник вел себя незаметно, работал в отделе структурного планирования. У него не было приятелей и друзей.

Ранее сообщалось, что информацию об отставном австрийском полковнике, подозреваемом в шпионаже в пользу Москвы, могли предоставить Австрии британские спецслужбы.

В пятницу стало известно, что 70-летнего австрийского полковника в отставке подозревают в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России.

Позже сообщалось, что в Австрии выявили еще одного «русского шпиона».