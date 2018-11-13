Австрийский суд не стал арестовывать подозреваемого в шпионаже в пользу России

Земельный суд Зальцбурга отказался заключать под стражу австрийского отставного полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает австрийское агентство APA.

Бывший военный был задержан в ночь на субботу, однако суд отклонил запрос прокуратуры об аресте подозреваемого, передает РИА «Новости».

В пятницу стало известно, что 70-летнего австрийского полковника в отставке подозревают в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России. На этом фоне министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила планировавшийся визит в Россию.

Позже сообщалось, что в Австрии выявили еще одного «русского шпиона».