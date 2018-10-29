Названы выгодополучатели шпионского скандала между Россией и Австрией

«Я не исключаю того, что многим воинственно настроенным к России политикам не нравится позитивное развитие отношений между нашими странами», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Игорь Морозов, комментируя шпионский скандал с участием Москвы и Вены.

«Взаимодействие на уровне европейских контрразведок направлено на подрыв наших политических и экономических взаимоотношений с Австрией», – полагает член Совфеда, полковник СВР в отставке Игорь Морозов.

Напомним, накануне сообщалось, что среди европейских разведок усилилось недоверие к разведслужбе Австрии из-за опасений, что секретные данные через Вену могут попадать в Москву.

«Поскольку информационная война, развязанная Британией и США, развивается не так, как бы им хотелось – в нее пытаются вовлечь те государства, которые сегодня выступают против санкций, против обострения отношений с Россией, и пытаются быть лидерами позитивного процесса на европейском пространстве. Конечно, действия таких стран не могут нравиться США и Британии», – подчеркнул Морозов.

При этом он усомнился, что данный демарш может быть своего рода ответом на приглашение президента России к главе австрийской дипломатии на свадьбу. «Я не думаю, что это ответ на приглашение президента России на свадьбу к министру иностранных дел. Это текущая рутинная работа разведок и контрразведок. Так было и будет всегда, когда государство через специальные органы собирает информацию о потенциале других государств. Это необходимо для принятия правильных решений, для выстраивания двухсторонних отношений», – объяснил собеседник.

«Австрийская армия – это не такая значимая военная сила в Европе, чтобы российская разведка плотно занималась этим вопросом и подрывала основы военного строительства Австрии. Это обычная текущая работа», – резюмировал Морозов.

В пятницу стало известно, что 70-летнего австрийского полковника в отставке подозревают в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России. На этом фоне министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила планировавшийся на 2–3 декабря визит в Россию.

Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер в связи со случившимся вызван в российский МИД.

Между тем ранее сообщалось, что среди европейских разведок усилилось недоверие к разведслужбе Австрии из-за опасений, что секретные данные через Вену могут попадать в Москву.

Позже стало известно, что Австрия узнала о якобы шпионившем в пользу России отставном офицере от «дружественной службы». Такое заявление сделал глава министерства обороны страны Марио Кунасек.