Скандал с «россиянкой» в Австрии привел к новым выборам в парламент

Канцлер Австрии Себастьян Курц не намерен продолжать коалицию с Австрийской партией свободы, возглавляемой вице-канцлером Хайнцем Кристианом-Штрахе, оказавшимся в центре скандала из-за публикации видеозаписи с некой «россиянкой»; в стране пройдут новые парламентские выборы, сообщил телеканал OE24 со ссылкой на высокопоставленные источники в АНП.

Телеканал сообщает, что абсолютное большинство членов АНП, включая Курца, потеряло доверие к нынешней команде АПС и выступают за новые парламентские выборы, передает РИА «Новости».

По информации DPA, Курц исключил дальнейшее сотрудничество со Штрахе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Хайнц-Кристиан Штрахе в субботу намерен объявить об уходе с поста вице-канцлера Австрии.

Напомним, немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung в пятницу вечером сообщили, что в июле 2017 года лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе (на момент публикации в германской прессе – вице-канцлер Австрии) и его помощник Йоханн Гуденус (глава фракции Австрийской партии свободы в парламенте) провели на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности, в покупку издания Kronen Zeitung. В прессе также появилось видео с этой встречи.

По данным немецких СМИ, Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку и пообещал доступ к государственным контрактам в Австрии, взамен он попросил оказать финансовую помощь его партии на выборах, которые состоялись в октябре того же года.

Верховная прокуратура Австрии начала проверку после этой публикации.