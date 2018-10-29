Кто подтолкнул Вену к ссоре с Москвой

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9 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 15:42  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как норвежский фрегат «потопил» самые масштабные учения НАТО на Севере

Фрегат «Хельге Ингстад» получил огромную пробоину в правом бокуФото: Marit Hommedal/Norsk Telegrambyra AS/Reuters
Следствием низкого уровня морской культуры и выучки назвал адмирал Касатонов то, что произошло у берегов Норвегии. Военный корабль, возвращавшийся с крупнейших за 30 лет учений НАТО в северных водах, столкнулся с нефтяным танкером. Эта «ложка дегтя» – далеко не единственная нештатная ситуация на маневрах и отнюдь не первый инцидент со столкновениями за последние годы. Натовские моряки потеряли выучку? Подробности...
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Авария ПД-50 оставила Россию без важнейших боевых кораблей

Так выглядел ПД-50 в рабочем состоянии. Похоже, таким мы его больше никогда не увидимФото: Лев Федосеев/ТАСС
Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства аварии, отправившей на дно одно из самых важных и дорогостоящих морских сооружений России – плавучий док ПД-50. Именно в нем обслуживались наиболее мощные корабли ВМФ, в том числе авианосец «Адмирал Кузнецов». Теперь можно предположить, кто является ответственным за аварию и можно ли вернуть док в строй. Подробности...
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Кто подтолкнул Вену к ссоре с Москвой

Австрийский премьер Курц и министр обороны Кунасек сделают заявление по итогам расследования дела о шпионажеФото: Christian Bruna/EPA/ТАСС
Отношения России с одним из самых близких европейских союзников – Австрией – поставлены под угрозу. Виной тому стал арест австрийского полковника, обвиняемого в шпионаже в пользу Москвы. Есть признаки, что австрийская контрразведка давно знала об этом человеке, но информация была обнародована только сейчас. Почему? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Почему не состоялась антинобелевская премия СССР

Дометий Завольский, историк-архивист
В последнее десятилетие Нобелевская премия переживает не лучшие времена. Поневоле задумаешься: если Нобелевская премия не вполне объективна, но столь весома, не стоит ли обзавестись чем-то подобным, став создателем авторитетов? Подробности...

Наша нелюбовь к Тургеневу – симптом для нас

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Тургенев, двухсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем, вне всякого сомнения великий русский писатель. В отличие от Толстого или Достоевского, Тургенев именно писатель. И потому он совершенно не русское явление. Подробности...
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Либералы хоронят феминизм хлопком по ягодицам

Елена Кондратьева, журналист
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Обсуждение: 28 комментариев
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        • Да, для всех заключенных

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        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Австрийский премьер Курц и министр обороны Кунасек сделают заявление по итогам расследования дела о шпионаже   9 ноября 2018, 14:44
          Фото: Christian Bruna/EPA/ТАСС
          Текст: Евгений Крутиков

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          Отношения России с одним из самых близких европейских союзников – Австрией – поставлены под угрозу. Виной тому стал арест австрийского полковника, обвиняемого в шпионаже в пользу Москвы. Есть признаки, что австрийская контрразведка давно знала об этом человеке, но информация была обнародована только сейчас. Почему?

          В Австрии местной службой безопасности (BVT) задержан отставной 70-летний армейский полковник по обвинению в шпионаже в пользу России. Он обвиняется в том, что еще с конца 90-х годов якобы передавал в Москву информацию о миграционном кризисе, артиллерийских системах и военной авиации. Это событие тут же привело к дипломатическому кризису в отношениях между двумя странами. А накануне стало известно о том, что некоторые страны Европы прекратили или не стали возобновлять сотрудничество с австрийской разведкой из-за ее «связей с Москвой».

          Пожилой отставной штабной полковник был задержан у себя дома в Зальцбурге. Австрийские СМИ утверждают, что он каждые две недели выходил на связь со своим куратором «Юрием» и передавал ему секретные сведения.

          За почти 20 лет он получил где-то около 300 тысяч евро. Иначе говоря, по меркам европейского шпионажа работал он скорее из энтузиазма. Или же его «секретная информация» именно такие копейки и стоила, особенно если вспомнить, что миграционный кризис начался заметно позже 1999 года.

          Суммарно за работу на разведку другой страны ему грозит около двух лет тюрьмы и ни днем больше. Такой гуманизм австрийского уголовного кодекса может быть связан как с преклонным возрастом подозреваемого, так и с минимальным характером ущерба, который он нанес национальной безопасности Австрии. Он занимал второстепенный пост в штабе австрийской армии, и неясно, к каким секретным сведениям имел доступ. Особенно после своей отставки.

          Утверждается, что перед задержанием полковник занимался составлением профилей на высокопоставленных военных Австрии и анализом последствий миграционного кризиса, а также предпринял неудачную попытку уничтожить улики.

          Некоторые австрийские СМИ утверждают, что информация, указывающая на зальцбургского военного пенсионера как на российского агента, поступила от «спецслужбы дружественной страны». Но при этом в Службе армейской безопасности Австрии подчеркнули, что арест подозреваемого был чуть ли не вынужденным, поскольку он получил от российских служб сообщение о том, что раскрыт и мог якобы попытаться уйти от ответственности.

          Министр обороны Австрии Марио Кунасек намерен вызвать к себе военного атташе России в стране по делу отставного австрийского полковника, подозреваемого в будто бы имевшем место шпионаже в пользу РФ. «Шпионская деятельность против нейтральной страны недопустима», – сказал Кунасек.

          «Этот случай доказывает, что и после холодной войны нейтральные государства являются целью шпионажа. Это демонстрирует, насколько важна плотная и эффективная сеть безопасности. Этот случай для нас стал поводом усилить меры контрразведки в сфере киберобороны», – добавил министр. При чем здесь кибероборона, правда, непонятно.

          70-летний отставной полковник вряд ли мог дома себе вай-фай наладить и по старинке встречался с каким-то «Юрием». И, как утверждает пресс-служба Минобороны Австрии, передавал секретные данные в виде «зашифрованных писем» и по спутниковой связи (то есть, по сути, по телефону) также с использованием шифровальной аппаратуры, что тоже далеко не компьютерное новшество.

          Скорее всего, это высказывание Марио Кунасека – дань всеобщей моде на русских хакеров, которые пока что в этом случае ни при чем.

          Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Москву, который планировался на 2–3 декабря. «Глава МИД отреагировала на это (информацию о подозрениях в адрес экс-полковника – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал в пятницу журналистам канцлер Австрии Себастьян Курц. Также Курц, Кнайсль и Кунасек планируют сделать некое совместное заявление по предварительным итогам расследования.

          Все это суммарно означает начало дипломатического кризиса в отношениях России и Австрии, с которой в последнее время традиционно складывались отношения, близкие к дружественным. Причем кризис будет развиваться вне зависимости от того, какой характер носила информация, которую передавал подозреваемый пенсионер.

          Несколькими днями ранее австрийская газета Falter распространила информацию о том, что финская разведка SUPO исключила своих австрийских коллег из разведки BVT из общеевропейской рассылки. На практике это выразилось в том, что финны, проводя рутинную проверку российского дипломата, который должен приступить к работе в посольстве РФ в Хельсинки, направили формальные запросы на его личность всем «союзным» европейским спецслужбам. Всем, кроме австрийцев. Дополнительно SUPO попросило и вовсе исключить BVT из общей рассылки из-за ее предполагаемой ненадежности. А еще летом в надежности австрийской спецслужбы усомнились немцы.

          В МВД Австрии, куда административно входит BVT, подтвердили подлинность полученного из Хельсинки письма с просьбой приостановить рассылку, то есть на практике прервать сотрудничество с австрийской разведкой и контрразведкой. Однако, по словам начальника пресс-службы МВД Австрии Кристофа Пельтца, исключение из списка «не означает, что BVT не пользуется доверием среди коллег». Сказав эту муть, далее Пельтц что-либо комментировать отказался.

          Примерно так же поступил и его финский визави Юри Рантала. Он, однако, попал в сложное положение, поскольку сам факт того, с какими разведками сотрудничает финская SUPO, – уже само по себе секретная информация. Комментировать ее Рантала не стал, ограничившись тем, что «SUPO всегда руководствует в первую очередь интересами Финляндии». Кто б сомневался.

          Но косвенно Рантала все-таки указал на наличие утечки информации не из Финляндии: «Сотрудники разведслужб работают под различными прикрытиями, чтобы их деятельность не разоблачили. Работа под прикрытием профессии дипломата является, наверное, наиболее традиционным и весьма распространенным методом».

          Рантала напомнил, что ситуация с безопасностью быстро менялась в последние годы: «В то же время утечка информации может затруднять нашу работу и работу наших партнеров. В худшем случае она может подвергнуть угрозе жизнь источника и его близких».

          На прямой вопрос об исключении Австрии из списка рассылки финны неохотно признали, что, мол, случай неординарный и такое не каждый день случается. Австрийские газеты даже заподозрили педантичных финнов в банальной ошибке. Кто-то якобы просто забыл поставить в рассылке галочку напротив слова «Австрия». Но последовавшее затем официальное письмо из Хельсинки с просьбой совсем «отключить» BVT от информации сняло с финнов чудовищное для их национального характера обвинение в невнимательности.

          Изначально могло сложиться впечатление, что, задержав престарелого полковника именно сейчас, BVT просто поспешила дезавуировать обвинения в свой адрес. Финнов еще можно стерпеть, но вот обвинения со стороны немцев уже могли носить критический характер. Возможно, тут сошлось несколько факторов. В том числе и пресловутый сигнал «беги, все открылось», который был якобы передан полковнику, и молчаливые финские подозрения, и сложности общего характера в отношениях между Веной и Евросоюзом.

          Особый интерес представляет сообщение о том, что на пенсионера BVT вышло с подачи некоей «дружественной спецслужбы».

          В BVT этим явно хотели дополнительно подчеркнуть, что у них еще есть друзья и финны все преувеличивают. Но, с другой стороны, очень интересно, кто эти милые друзья. Учитывая застарелую привычку встречаться с агентами на территории третьих стран и возраст агента, можно предположить, что выезжал он недалеко. Венгрия, Чехия, Германия, Швейцария – вот он, круг друзей BVT. Тут надо что-то в тактике поправить.

          Но, в принципе, арест подозреваемого в шпионаже и публичное обнародование этого факта накануне визита главы МИД в Москву – событие очень странное. Или BVT ведет какую-то свою хитрую внутриавстрийскую игру, или пытается таким вот методом подправить свой имидж, или – что может быть самым неприятным – идет на поводу у третьих стран.

          Тут к месту вновь вспомнить о «чужой наводке» на пенсионера. Кто-то подтолкнул BVT к такому резкому шагу, слил информацию в австрийскую прессу и этим фактически вынудил и главу МИД и канцлера на резкие обвинения в адрес Москвы. И это явно не финны.


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