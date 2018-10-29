Кто подтолкнул Вену к ссоре с Москвой

Отношения России с одним из самых близких европейских союзников – Австрией – поставлены под угрозу. Виной тому стал арест австрийского полковника, обвиняемого в шпионаже в пользу Москвы. Есть признаки, что австрийская контрразведка давно знала об этом человеке, но информация была обнародована только сейчас. Почему?

В Австрии местной службой безопасности (BVT) задержан отставной 70-летний армейский полковник по обвинению в шпионаже в пользу России. Он обвиняется в том, что еще с конца 90-х годов якобы передавал в Москву информацию о миграционном кризисе, артиллерийских системах и военной авиации. Это событие тут же привело к дипломатическому кризису в отношениях между двумя странами. А накануне стало известно о том, что некоторые страны Европы прекратили или не стали возобновлять сотрудничество с австрийской разведкой из-за ее «связей с Москвой».

Пожилой отставной штабной полковник был задержан у себя дома в Зальцбурге. Австрийские СМИ утверждают, что он каждые две недели выходил на связь со своим куратором «Юрием» и передавал ему секретные сведения.

За почти 20 лет он получил где-то около 300 тысяч евро. Иначе говоря, по меркам европейского шпионажа работал он скорее из энтузиазма. Или же его «секретная информация» именно такие копейки и стоила, особенно если вспомнить, что миграционный кризис начался заметно позже 1999 года.

Суммарно за работу на разведку другой страны ему грозит около двух лет тюрьмы и ни днем больше. Такой гуманизм австрийского уголовного кодекса может быть связан как с преклонным возрастом подозреваемого, так и с минимальным характером ущерба, который он нанес национальной безопасности Австрии. Он занимал второстепенный пост в штабе австрийской армии, и неясно, к каким секретным сведениям имел доступ. Особенно после своей отставки.

Утверждается, что перед задержанием полковник занимался составлением профилей на высокопоставленных военных Австрии и анализом последствий миграционного кризиса, а также предпринял неудачную попытку уничтожить улики.

Некоторые австрийские СМИ утверждают, что информация, указывающая на зальцбургского военного пенсионера как на российского агента, поступила от «спецслужбы дружественной страны». Но при этом в Службе армейской безопасности Австрии подчеркнули, что арест подозреваемого был чуть ли не вынужденным, поскольку он получил от российских служб сообщение о том, что раскрыт и мог якобы попытаться уйти от ответственности.

Министр обороны Австрии Марио Кунасек намерен вызвать к себе военного атташе России в стране по делу отставного австрийского полковника, подозреваемого в будто бы имевшем место шпионаже в пользу РФ. «Шпионская деятельность против нейтральной страны недопустима», – сказал Кунасек.

На эту тему

«Этот случай доказывает, что и после холодной войны нейтральные государства являются целью шпионажа. Это демонстрирует, насколько важна плотная и эффективная сеть безопасности. Этот случай для нас стал поводом усилить меры контрразведки в сфере киберобороны», – добавил министр. При чем здесь кибероборона, правда, непонятно.

70-летний отставной полковник вряд ли мог дома себе вай-фай наладить и по старинке встречался с каким-то «Юрием». И, как утверждает пресс-служба Минобороны Австрии, передавал секретные данные в виде «зашифрованных писем» и по спутниковой связи (то есть, по сути, по телефону) также с использованием шифровальной аппаратуры, что тоже далеко не компьютерное новшество.

Скорее всего, это высказывание Марио Кунасека – дань всеобщей моде на русских хакеров, которые пока что в этом случае ни при чем.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Москву, который планировался на 2–3 декабря. «Глава МИД отреагировала на это (информацию о подозрениях в адрес экс-полковника – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал в пятницу журналистам канцлер Австрии Себастьян Курц. Также Курц, Кнайсль и Кунасек планируют сделать некое совместное заявление по предварительным итогам расследования.

Все это суммарно означает начало дипломатического кризиса в отношениях России и Австрии, с которой в последнее время традиционно складывались отношения, близкие к дружественным. Причем кризис будет развиваться вне зависимости от того, какой характер носила информация, которую передавал подозреваемый пенсионер.

Несколькими днями ранее австрийская газета Falter распространила информацию о том, что финская разведка SUPO исключила своих австрийских коллег из разведки BVT из общеевропейской рассылки. На практике это выразилось в том, что финны, проводя рутинную проверку российского дипломата, который должен приступить к работе в посольстве РФ в Хельсинки, направили формальные запросы на его личность всем «союзным» европейским спецслужбам. Всем, кроме австрийцев. Дополнительно SUPO попросило и вовсе исключить BVT из общей рассылки из-за ее предполагаемой ненадежности. А еще летом в надежности австрийской спецслужбы усомнились немцы.

В МВД Австрии, куда административно входит BVT, подтвердили подлинность полученного из Хельсинки письма с просьбой приостановить рассылку, то есть на практике прервать сотрудничество с австрийской разведкой и контрразведкой. Однако, по словам начальника пресс-службы МВД Австрии Кристофа Пельтца, исключение из списка «не означает, что BVT не пользуется доверием среди коллег». Сказав эту муть, далее Пельтц что-либо комментировать отказался.

Примерно так же поступил и его финский визави Юри Рантала. Он, однако, попал в сложное положение, поскольку сам факт того, с какими разведками сотрудничает финская SUPO, – уже само по себе секретная информация. Комментировать ее Рантала не стал, ограничившись тем, что «SUPO всегда руководствует в первую очередь интересами Финляндии». Кто б сомневался.

Но косвенно Рантала все-таки указал на наличие утечки информации не из Финляндии: «Сотрудники разведслужб работают под различными прикрытиями, чтобы их деятельность не разоблачили. Работа под прикрытием профессии дипломата является, наверное, наиболее традиционным и весьма распространенным методом».

Рантала напомнил, что ситуация с безопасностью быстро менялась в последние годы: «В то же время утечка информации может затруднять нашу работу и работу наших партнеров. В худшем случае она может подвергнуть угрозе жизнь источника и его близких».

На прямой вопрос об исключении Австрии из списка рассылки финны неохотно признали, что, мол, случай неординарный и такое не каждый день случается. Австрийские газеты даже заподозрили педантичных финнов в банальной ошибке. Кто-то якобы просто забыл поставить в рассылке галочку напротив слова «Австрия». Но последовавшее затем официальное письмо из Хельсинки с просьбой совсем «отключить» BVT от информации сняло с финнов чудовищное для их национального характера обвинение в невнимательности.

Изначально могло сложиться впечатление, что, задержав престарелого полковника именно сейчас, BVT просто поспешила дезавуировать обвинения в свой адрес. Финнов еще можно стерпеть, но вот обвинения со стороны немцев уже могли носить критический характер. Возможно, тут сошлось несколько факторов. В том числе и пресловутый сигнал «беги, все открылось», который был якобы передан полковнику, и молчаливые финские подозрения, и сложности общего характера в отношениях между Веной и Евросоюзом.

Особый интерес представляет сообщение о том, что на пенсионера BVT вышло с подачи некоей «дружественной спецслужбы».

В BVT этим явно хотели дополнительно подчеркнуть, что у них еще есть друзья и финны все преувеличивают. Но, с другой стороны, очень интересно, кто эти милые друзья. Учитывая застарелую привычку встречаться с агентами на территории третьих стран и возраст агента, можно предположить, что выезжал он недалеко. Венгрия, Чехия, Германия, Швейцария – вот он, круг друзей BVT. Тут надо что-то в тактике поправить.

Но, в принципе, арест подозреваемого в шпионаже и публичное обнародование этого факта накануне визита главы МИД в Москву – событие очень странное. Или BVT ведет какую-то свою хитрую внутриавстрийскую игру, или пытается таким вот методом подправить свой имидж, или – что может быть самым неприятным – идет на поводу у третьих стран.

Тут к месту вновь вспомнить о «чужой наводке» на пенсионера. Кто-то подтолкнул BVT к такому резкому шагу, слил информацию в австрийскую прессу и этим фактически вынудил и главу МИД и канцлера на резкие обвинения в адрес Москвы. И это явно не финны.