Вашингтон обнародовал стратегию, как увести Австрию у России

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19 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:58  |  vz.ru
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Удар Прибалтики по Белоруссии не смертелен благодаря РоссииФото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
Лукашенко всерьез озаботился тем, куда девать электроэнергию с новой АЭС, которая уже совсем скоро должна начать работать. На экспорте в Польшу и Литву, как планировалось, вряд ли получится зарабатывать, на Украине из-за кризиса спрос только падает. Самой Белоруссии столько электроэнергии не надо. Кто спасет оказавшийся никому не нужным белорусский проект и за чей счет?  Подробности...
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Почему у довольных жизнью россиян пропадает социальный оптимизм

Жизнью довольны, но будущее тревожитФото: Ilya Naymushin/Reuters
Социологические опросы свидетельствуют о странном, на первый взгляд, феномене – наши граждане все больше довольны своей жизнью, но при этом пессимистично оценивают перспективы как личные, так и политической и экономической обстановки. Чем вызван такой разрыв в представлениях? Подробности...
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Зачем из уникальных боевых самолетов «делают чучела»

Авиамузей в Монино – настоящая легенда. Станет ли таким же перенесенный музей в Кубинке?Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Руководство музея ВВС в Монино делает последние попытки не допустить перемещения уникальных экспонатов в парк «Патриот». Экспонаты, среди которых много единственных в мире, попросту не выдержат процесса перемещения, уверяют музейщики. Однако ведомство Сергея Шойгу уже приняло совсем другое решение. Почему? Подробности...
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Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо

Жесткая политика президента Макрона довела автомобилистов до отчаянияФото: Pascal Rossignol/Reuters
Францию парализовали активисты в желтых жилетах. Это автовладельцы, несогласные с ростом цен на автомобильное топливо. Столкновения манифестантов привели к травмам и даже жертвам. За год цена на популярный в стране дизель увеличилась на 23%. В России тоже дорожало топливо, но до благополучной, казалось бы, Франции нам в этом смысле еще очень далеко. Почему так происходит? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Кто виноват в том, что чиновники имитируют

Антон Крылов, журналист
Зачем начальнику нарисованный в «Фотошопе» отчет об убранном мусоре или построенной детской площадке, когда он может отправить дрон, который через несколько минут в прямом эфире покажет происходящее на объекте? Подробности...

Мультфильм «Маша и Медведь» рушит восприятие России на Западе

Андрей Медведев, Политический обозреватель
С утра до вечера хтонические русские вспоминают Сталина, демонически хохочут, узнав об отравлении Скрипаля и гибели детей в Сирии. И только кучка борцов с режимом тайно собирается, чтобы посмотреть на портрет Немцова. Думаете, я шучу? Подробности...
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Прощальный подарок торговца «русским компроматом»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Опыт полуторагодового следствия говорит о том, что «притащить Трампа в суд» Мюллер уже не рассчитывает. И все же некоторых политических результатов он добиться может. Но не в США, где все пиар-ходы вокруг «русского дела» уже сделаны. Подробности...
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        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          Вашингтон обнародовал стратегию, как увести Австрию у России

          Танец Владимира Путина и Карин Кнайсль вызвал явное раздражение у заокеанских стратегов   19 ноября 2018, 19:30
          Фото: kremlin.ru
          Текст: Олег Москвин

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          США объявили своей стратегической целью соперничество с россиянами за влияние в Австрии. В своей стратегии по Австрии об этом объявил Госдеп. Переживая за судьбу маленькой альпийской республики больше, чем сама Австрия, американцы посулили ей «альтернативные» источники газа, что в переводе означает поставки газа из самих США. Удастся ли Вашингтону отбить у Москвы Вену как выгодного партнера?

          Госдепартамент США обнародовал обновленную Стратегию развития отношений с Австрией, речь в которой идет о соперничестве за влияние на эту нейтральную страну с Россией и Китаем, пишет в понедельник RT. Правда, Китай упоминается в документе мимоходом, а вот России уделено гораздо больше внимания.

          Госдеп не скрывает своего раздражения из-за того, что в правительство Австрии в этом году прошли «друзья Путина» из Партии свободы. В документе не упоминается тот факт, что российский лидер был приглашен летом на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая, как известно, была назначена на свой пост с подачи именно Партии свободы. Зато авторы документа, в частности, оправдываются за решение американских спецслужб прекратить сотрудничество с Веной в сфере обмена разведданными по антитеррору.

          «Наша цель – усилить роль Австрии как активного и надежного партнера в деле сотрудничества в борьбе с преступностью и терроризмом. Лидирующие позиции право-популистской Партии свободы в министерстве внутренних дел в связи с этим создают нам как возможности, так и проблемы. МВД ценит наше содействие в деле борьбы с терроризмом, киберпреступностью и международной преступностью. В то же время, учитывая пророссийскую позицию Партии свободы, мы должны сделать паузу в том, что касается обмена некоторой конфиденциальной информацией», – пишут авторы документа (перевод газеты ВЗГЛЯД).

          «США сейчас предпринимают усилия на многих направлениях, чтобы ограничить хорошие отношения России с целым рядом государств. Прежде всего это касается давления на Индию, Китай, Германию и, конечно же, Австрию», – заявил по этому поводу газете ВЗГЛЯД глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

          «Австрия явно выпадает из созданной еще президентом Обамой коалиции стран, которые ориентированы на сдерживание России. Потому любые инциденты, которые ведут к ухудшению отношений Вены и Москвы, – в интересах США»,

          – подчеркнул Пушков. По его мнению, публикация новой стратегии может быть связана с недавним шпионским скандалом в отношениях Москвы и Вены. Сенатор также напомнил о скандалах, которыми сопровождается деятельность американских разведок на территории стран ЕС.

          «Они сами занимаются разведывательной деятельностью на территории стран-союзников, что отмечено скандалами с прослушиванием огромного числа объектов во Франции и Германии, включая канцлера Ангелу Меркель», – говорит Пушков.

          «Но возможности американцев не беспредельны. В долгосрочном плане шпионский скандал не испортит наши отношения с Веной, потому что нас сближают серьезные вещи. Австрия является нейтральной страной, она ценит свои отношения с Москвой и уделяет большое внимание европейской безопасности», – резюмировал собеседник.

          Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, кто является главным выгодополучателем шпионского скандала, вспыхнувшего недавно между Россией и Австрией, а также подробно разобралась, как Вене удалось раскусить британскую игру против России. 

          Другой сенатор, полковник СВР в отставке Игорь Морозов также видит прямую связь между «недавним шпионским скандалом в Вене и публикацией новой стратегии США по Австрии касательно политического и энергетического доминирования».

          «Российская дипломатия должна четко понимать, что ей предстоит сложная и многогранная работа по локализации и австрийского конфликта, и многих других, которые будут спровоцированы спецслужбами США и Британии», – заявил газете ВЗГЛЯД Морозов.

          По его словам, это общий сценарий, который рассчитан на сохранение однополярного мира. «В этой связи обнадеживает то, что у европейской элиты появляются ростки самосознания. Это мы видим и по выступлениям Макрона, когда он говорит о европейской армии. Это касается и немецких политиков, говорящих о военной стратегии Европы независимо от планов НАТО. Это касается и недавнего интервью Шредера, когда он говорит об экономическом суверенитете Германии», – продолжил собеседник.

          «На этом фоне дипломатическое, политическое и экономическое противостояние между США, Европой и Россией будет только возрастать. А ведь еще есть Китай и его интересы, которые тоже нужно учитывать», – резюмировал Морозов.

          Впрочем, надо отметить, что главным полем для поединка за влияние с россиянами на Австрию в документе Госдепа назван газовый рынок альпийской республики.

          «Существенной проблемой остается российское доминирование на рынке австрийского и регионального природного газа, которое увеличилось за последние несколько лет. Мы продолжим усилия по продвижению альтернативных источников поставок газа для регионального распределительного узла Австрии», – пишут стратеги Госдепа, добавляя, что их цель – «предотвращение монополизма в поставках природного газа».

          Напомним, что все последние годы поставки нашего газа на австрийском направлении бьют рекорды. Например, с начала этого года они выросли на 33% по сравнению с прошлым годом. В начале ноября Газпром договорился о еще более существенном увеличении поставок в Австрию – на 1 млрд кубометров в год. Кроме того, Вена полностью поддерживает российский проект «Северный поток – 2».

          Под «альтернативными» источниками в Вашингтоне, разумеется, понимают поставки собственного сжиженного газа – об этом не раз уже говорили и президент Дональд Трамп, и министр энергетики Рик Перри.

          В середине ноября Перри, например, нанес визит в Киев, где с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным обсуждал вопрос поставок сжиженного природного газа из США, а также меры по срыву строительства «Северного потока». Министры пришли к выводу, что проект «подрывает» стабильность в Европе.

          Впрочем, амбициозные планы, закрепленные в стратегии Госдепа, вряд ли вообще сбудутся по сугубо финансовым причинам. Рыночный механизм станет губительным для них, ведь на газораспределительном хабе Баумгартен в Австрии покупатели не намерены переплачивать и продолжат закупки у Москвы, предсказал изданию «Экономика сегодня» преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

          «Напомню, что мы празднуем в этом году 50-летие с начала поставок еще советского газа в Западную Европу. Поставки начались именно с Австрии, а Баумгартен создан как точка сдачи-приемки», – пояснил Юшков.

          Американское руководство может подписывать какие угодно документы, но именно рыночный механизм все рассудит, а он наверняка на стороне российского газа. СПГ из США в любом случае будет дороже, отмечает экономист. К тому же у США нет государственной компании, поэтому в Вашингтоне не могут обязать компании-экспортеры ориентироваться на цены в Австрии, объясняет собеседник.

          Если политизированные поставки в Польшу или Литву американцы еще могут протолкнуть, в этих странах готовы брать СПГ по высокой цене, то на газовом хабе в Баумгартене переплачивать никто не намерен, подытожил эксперт.


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