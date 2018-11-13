США потребовали от России прекратить «использовать энергию как оружие»

Американский министр энергетики Рик Перри обвинил Россию в якобы использовании энергоносителей в качестве средства для достижения своих целей; по его словам, Москва должна «прекратить использовать энергию как оружие».

«Мы не должны больше позволять Кремлю использовать энергию как оружие», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.

Кроме того, Перии высказался за диверсификацию источников поставок энергоносителей в Европу.

«Россия использует проект трубопровода «Северный поток – 2» и многониточный трубопровод «Турецкий поток», чтобы попытаться укрепить свой контроль над Центральной и Восточной Европой», – заявил американский министр, добавив, что Соединенные Штаты выступают «решительно против» этих проектов.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что поставки энергоресурсов в Европу – одна из вещей, которые «выше политических интриг».

В Германии уже давно признали «Северный поток – 2» экономически целесообразным, при этом подчеркивалось, что проект не нарушает европейское право.