Путин заявил о способности России реализовать «Северный поток – 2» своими силами

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Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет

Украина снова надеется на чудоФото: Yuri Gripas/Reuters
Еще четыре года назад украинская власть радовалась, что Международный валютный фонд утвердил кредитную программу помощи стране. Ведь западные партнеры обещали экономическое чудо. Однако теперь в украинском правительстве звучат совсем другие слова. Там впервые осознали, что стали заложниками МВФ, а сбежать из долгового плена не так-то просто. Что же пошло не так? Подробности...
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В чем единственное положительное последствие трагедии октября 1993-го

В сентябре 1993-го Борис Ельцин решил силой получить всю полноту властиФото: ТАСС
Исполняется четверть века октябрьскому перевороту – событиям, которые стали неизбежным продолжением развала СССР. Тогда в Москве пролилась кровь наших граждан – а отрешенный от должности президент Ельцин вошел в историю как человек, отдавший приказ стрелять из танков по распущенному им парламенту. Трагедия октября 1993-го никогда не должна повториться – и залогом этому, как ни странно, является Конституция, принятая после окончания двоевластия. Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Теперь Скрипаль предал и британцев

Так выглядит обложка книги о СкрипалеФото: Henry Holt and Company
Сергей Скрипаль, как оказалось, «бессовестный русский националист», приветствовавший возвращение Крыма и «ненавидевший правительство Ельцина». Британский журналист, который несколько часов беседовал с бывшим полковником ГРУ уже после его отравления, обескуражен. Как же так – он работал на MI6, а ностальгирует по России! Однако поведению Скрипаля все же можно найти объяснение. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Слова не могут быть уголовно наказуемы

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Следующий шаг по 282-й должен быть такой: резко ограничить круг экспертов, которые могут признавать материал экстремистским. Лицензировать их, сертифицировать или как-то иначе убирать из этой истории идиотов, признающих пропагандой нацизма пост с кадрами старых советских фильмов. Подробности...
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От Рейхстага потянуло бензинчиком

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я думал, когда рейтинг AfD достигнет 20 процентов поддержки, произойдет что-нибудь страшное. Я ошибался. Было достаточно 17–18 процентов, чтобы был раскрыт неонацистский заговор с целью свергнуть демократию в Германии. Подробности...
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Откуда берутся АУЕвшие дети

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Подростки собирают «грев» и «общак», готовятся к суровой жизни «на зоне», иногда грабят, иногда разбойничают, а иногда, одурев и окончательно утратив связь с реальностью, убивают – жестоко, страшно и отвратительно. Подробности...
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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        • На стороне Ельцина, жалею об этом

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          Путин заявил о способности России реализовать «Северный поток – 2» своими силами

          3 октября 2018, 15:46

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Россия может реализовать проект «Северный поток – 2» своими силами, заявил президент Владимир Путин на Российской энергетической неделе, комментируя заявление главного исполнительного директора Shell Бэна ван Бердена о возможности выхода компании из проекта.

          «Мы все прекрасно понимаем, мы реалии понимаем. Мы реализуем проект собственными силами, у нас нет здесь проблем, и их не будет, то есть они могут возникнуть, конечно, но мы их решим», – передает его слова РИА «Новости».

          Перед этим Бэн ван Берден заявил, что Royal Dutch Shell должен будет рассмотреть вариант выхода из «Северного потока – 2», если США введут санкции против зарубежных участников проекта.

          По его словам, компания должна «поступать правильно» в интересах своих акционеров, но и принимать во внимание «реальность той законодательной системы», в которой приходится жить.

          «Если США по причинам, которые, надеюсь, будут очень важными, наложат на нас санкции за участие в проекте, тогда у нас не будет выбора», – отметил глава Shell.

          В то же время он указал, что компания в проекте участвует уже несколько лет, получила все разрешения от стран, через воды которого пройдет газопровод.

          «Это не заботит Вашингтон, могу я поинтересоваться?» – сказал ван Берден.

          Путин, между тем, заметил, что поставки энергоресурсов в Европу – одна из вещей, которые «выше политических интриг».

          «Скажем, мы говорим о поставках в Федеративную республику Германия. Не все знают, что в ФРГ принято решение о закрытии атомной энергетики, а атомная энергетика дает в общем балансе энергетическом 34%. А чем этот вакуум закрывать?», – сказал Путин.

          Он добавил, что объем поставок российского газа в Европу постоянно растет.

          «В прошлом году он был где-то по-моему около 194 млрд кубическим метров, в этом году уже будет 200 млрд кубических метров, а может даже больше», – сказал Путин

          Президент заметил, что в России почти полностью загружены газопроводы в другие страны, в том числе ведущий в Турцию «Голубой поток», «Северный поток – 1» и «Ямал-Европа». При этом потребность только растет.

          «Просто жизнь заставит реализовать проекты подобного рода», – считает глава государства.

          Путин добавил, что американский СПГ Европе будет обходиться на 30% дороже российского газа.

          «Мы – традиционный поставщик. Причем трубопроводного газа. Делаем это с 60-х годов. Делаем это в высшей степени ответственно, профессионально, по очень конкурентоспособным ценам для европейского рынка», – сказал Путин.

          В конце августа германский энергетический концерн Uniper также допустил, что может выйти из проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за антироссийских санкций США.


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