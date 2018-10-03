Путин заявил о способности России реализовать «Северный поток – 2» своими силами

Россия может реализовать проект «Северный поток – 2» своими силами, заявил президент Владимир Путин на Российской энергетической неделе, комментируя заявление главного исполнительного директора Shell Бэна ван Бердена о возможности выхода компании из проекта.

«Мы все прекрасно понимаем, мы реалии понимаем. Мы реализуем проект собственными силами, у нас нет здесь проблем, и их не будет, то есть они могут возникнуть, конечно, но мы их решим», – передает его слова РИА «Новости».

Перед этим Бэн ван Берден заявил, что Royal Dutch Shell должен будет рассмотреть вариант выхода из «Северного потока – 2», если США введут санкции против зарубежных участников проекта.

По его словам, компания должна «поступать правильно» в интересах своих акционеров, но и принимать во внимание «реальность той законодательной системы», в которой приходится жить.

«Если США по причинам, которые, надеюсь, будут очень важными, наложат на нас санкции за участие в проекте, тогда у нас не будет выбора», – отметил глава Shell.

В то же время он указал, что компания в проекте участвует уже несколько лет, получила все разрешения от стран, через воды которого пройдет газопровод.

«Это не заботит Вашингтон, могу я поинтересоваться?» – сказал ван Берден.

Путин, между тем, заметил, что поставки энергоресурсов в Европу – одна из вещей, которые «выше политических интриг».

«Скажем, мы говорим о поставках в Федеративную республику Германия. Не все знают, что в ФРГ принято решение о закрытии атомной энергетики, а атомная энергетика дает в общем балансе энергетическом 34%. А чем этот вакуум закрывать?», – сказал Путин.

Он добавил, что объем поставок российского газа в Европу постоянно растет.

«В прошлом году он был где-то по-моему около 194 млрд кубическим метров, в этом году уже будет 200 млрд кубических метров, а может даже больше», – сказал Путин

Президент заметил, что в России почти полностью загружены газопроводы в другие страны, в том числе ведущий в Турцию «Голубой поток», «Северный поток – 1» и «Ямал-Европа». При этом потребность только растет.

«Просто жизнь заставит реализовать проекты подобного рода», – считает глава государства.

Путин добавил, что американский СПГ Европе будет обходиться на 30% дороже российского газа.

«Мы – традиционный поставщик. Причем трубопроводного газа. Делаем это с 60-х годов. Делаем это в высшей степени ответственно, профессионально, по очень конкурентоспособным ценам для европейского рынка», – сказал Путин.

В конце августа германский энергетический концерн Uniper также допустил, что может выйти из проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за антироссийских санкций США.