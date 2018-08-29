Uniper допустил отказ от «Северного потока – 2» из-за санкций

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29 августа, среда | Последнее обновление — 16:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Озвучено предлагаемое наказание за увольнение работников предпенсионного возраста
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Почему затея с азербайджанским газом не принесет выгоды Евросоюзу
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Премьер Пашинян и президент Саркисян пообещали Меркель развивать страну в духе европейских ценностей. Но визит канцлерин в Армению и Грузию не стал ключевым событием. Самым важным оказалось посещение Азербайджана. Подробности...
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Министерство обороны возьмется за информационные войны
Андрей Манойло, профессор МГУ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ
На момент весны 2014 года у России не было ни собственной системы информационного противоборства, ни специалистов в области психологических операций. А у США они были. Однако теперь ситуация может существенно измениться. Подробности...
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Помочь «викингам» преодолеть пенсионный рубеж
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
С точки зрения средней продолжительности жизни, перейдя рубеж 40 лет, русский человек становится без пяти минут европейцем. Буквально из «принцессы» – живи коротко и красиво – становится восточноевропейской Золушкой, переживающей «у среднем» линию пенсионного возраста очень и очень достойно. Подробности...
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Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым
Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оолПодробности...
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«Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска
Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в СетиПодробности...
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Российский ОПК показал оружие будущего
Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»Подробности...
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