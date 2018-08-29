Uniper допустил отказ от «Северного потока – 2» из-за санкций

Германский энергетический концерн Uniper допускает, что может выйти из проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за антироссийских санкций США, заявил финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк.

«Разумеется, мы, Uniper, не можем рисковать, если в действительности подпадем под американские санкции», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что в случае наложения санкций концерн будет исключен из международного платежного оборота и не сможет вести дела в долларах.

«Как и прежде, мы надеемся на то, что все стороны образумятся в том, что касается сложившейся ситуации», – добавил Дельбрюк.

В середине августа сообщалось, что новый пакет американских санкций против компаний – участниц проекта «Северный поток – 2» находится в высокой стадии проработки. Ограничительные меры могут коснуться Газпрома, европейских компаний Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMVAG и Engie SA.