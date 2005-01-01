В Германии сказали, за кем останется решение о закупке газа в России

Проект газопровода «Северный поток – 2» не нарушает европейское право, поэтому вопрос о закупках российского газа будет решать немецкая экономика, заявил бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

«Я не сторонник тех, кто извращает право ради того, чтобы наказать Россию. И пока Москва придерживается европейских правил, немецкой экономике решать, у кого ей закупать газ», – цитирует RT интервью Габриэля журналу Der Spiegel.

Он удивился замечанию журналиста о том, что «политически неумно» всегда руководствоваться критериями законности. По его мнению, если руководствоваться «умом», а не правом, можно оказаться в шаге от произвола.

«Условия договоров необходимо выполнять. Мы обвиняем Владимира Путина, что в законы вносятся изменения, когда это политически целесообразно. Мы не имеем права так себя вести», – сказал Габриэль.



Он объяснил, почему, возглавляя МИД Германии, предлагал ослабить антироссийские санкции в обмен на размещение миротворческой миссии ООН на востоке Украины.



«Тогда я четко заявлял, что это мое личное мнение и что оно не соответствует официальной позиции правительства. Но я готов поспорить, что именно это и случится. Если Россия согласится отвести тяжелое вооружение и разместить «голубые каски», то логическим следствием станет отмена санкций», – отметил он.



Габриэль согласился, что нужно и дальше стремиться к тому, чтобы добиться восстановления территориальной целостности Украины, но «тот, кто хочет все и стразу, проиграет».

В апреле экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявлял, что Европа рискует утратить свою значимость на международной арене, и ей нужно научиться «определять свои интересы», как это делает Россия и некоторые другие страны.

Габриэль покинул должности вице-канцлера и министра иностранных дел Германии 14 марта 2018 года после формирования нового коалиционного правительства.