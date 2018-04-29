Экс-глава МИД Германии посоветовал Европе учиться у России

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на встрече со студентами университета Фленсбурга заявил, что Европа рискует утратить свою значимость на международной арене, пишет Schleswig-Holshteinishe Zeitung.

Министр уверен, что Европа должна «научиться определять свои интересы» так, как это делали Россия, США, Китай и Турция в ситуации вокруг сирийского конфликта, передает РИА «Новости».

«Многие в мире смотрят на Европу, можно ли с ней еще считаться. Тот, у кого больше нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными», – заметил Габриэль.

По его словам, европейские проблемы лишь усугубляются разобщенностью. Регион может утратить свою роль в международной политике, если с этим вопросом не разобраться, сказал экс-министр, призвав страны – члены ЕС с пониманием относиться к позициям друг друга.

Габриэль покинул должности вице-канцлера и министра иностранных дел Германии 14 марта 2018 года после формирования нового коалиционного правительства. Перед уходом с постов он призывал ЕС немедленно отреагировать на решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на сталь и алюминий.