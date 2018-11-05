Газпром договорился о значительном увеличении поставок газа в Австрию

ПАО «Газпром» и OMV AG подписали соглашение, по которому объем поставок газа в Австрию будет увеличен на 1 млрд кубометров в год.

Документ подписали председатель правления Газпрома Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле в Санкт-Петербурге. Объем поставок газа будет увеличен сверх контрактного количества на 1 млрд кубометров год на весь срок действия контракта, передает ТАСС.

В этом году Австрия отмечала 50 лет поставок газа из России. Канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркивал, что «поставки всегда были стабильными, даже в самые сложные политические времена».