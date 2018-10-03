Газпром и OMV договорились о продаже активов

Газпром и австрийская OMV по итогам переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца подписали основополагающее соглашение о продаже активов.

Путин сообщил, что соглашение предполагает подключение OMV к разработке уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, передает РИА «Новости».

Документ подписан главой Газпрома Алексеем Миллером и председателем правления компании OMV Райнером Зеле, передает ТАСС.

Курц заявил, что энергетическое сотрудничество двух стран создает условия энергетической безопасности не только для Австрии, но и для всей Европы.

«У нас 50 лет поставок газа из России – мы отпраздновали юбилей в этом году. Если оглянуться назад, мы увидим, что эти поставки всегда были стабильными, даже в самые сложные политические времена», – заявил канцлер Австрии.

Путин добавил, что Россия приветствует позицию Австрии, которая поддерживает реализацию проекта «Северный поток – 2». Он назвал этот проект имеющим важное значение для всей Европы.

Также Путин сообщил, что Австрии выразила готовность подключиться к гуманитарной поддержке Сирии.

Ранее сообщалось о запланированной встрече Путина и Курца.