Анонсирована встреча канцлера Австрии с Путиным

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что канцлер Австрии Себастьян Курц на следующей неделе посетит Петербург и встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

«На следующей неделе федеральный канцлер посетит Санкт-Петербург. Это будет уже четвертая встреча Путина и Курца только в этом году, что показывает, с одной стороны, особый характер наших двусторонних отношений, но и их позитивную динамику», – сказал Любинский, передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что между сторонами «ведется интенсивная работа по последовательной реализации договоренностей», достигнутых в Вене на высшем уровне. Посол уточнил, что это касается соглашений в экономической сфере, включая энергетику, инфраструктурные проекты, а также другие направления, к примеру, в культурно-гуманитарной сфере.

По его мнению, особое внимание уделяется инвестиционным проектам. «Я ни минуты не сомневаюсь, что весь этот блок вопросов станет приоритетной темой обсуждения между президентом России и федеральным канцлером уже на следующей неделе», – добавил Любинский.

В начале сентябре Курц с официальным визитом посещал Киев и встретился с президентом Украины Петром Порошенко. СМИ писали, что Курц приезжал на Украину, чтобы «замять» историю с приглашением президента России Владимира Путина на свадьбу к главе австрийского МИД Карин Кнайсль.