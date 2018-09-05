Визит канцлера Австрии в Киев связали со свадьбой с участием Путина

Канцлер Австрии Себастьян Курц ездил в Киев, чтобы «замять» историю с приглашением президента России Владимира Путина на свадьбу к главе австрийского МИД Карин Кнайсль, пишет ORF.

После визита Путина на свадьбу Кнайсль в отношениях Вены и Киева возникла напряженность, пишет автор статьи. Для улучшения отношений Курц поехал на Украину, где провел переговоры с президентом страны Петром Порошенко, передает «ИноТВ».

Автор напомнил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал визит Путина в Австрию «серьезной политической ошибкой». «Но сегодня все это, по крайней мере на официальном уровне, было не так заметно», – отметил журналист.

По его словам, Курцу в Киеве оказали «дружественный прием». На встрече он обсуждал с Порошенко двусторонние отношения. «Оба политика знают друг друга уже несколько лет и обращаются друг к другу на ты», – подчеркнул автор.

Он заметил, что по итогам встречи было решено об объявлении 2019 года Годом украинской культуры в Австрии и предоставлении Украине 1 млн евро для «облегчения мучений людей», которые страдают от конфликта в Донбассе.

Во вторник Порошенко на встрече с Курцем намекнул, что недоволен приглашением президента России Владимира Путина на свадьбу к главе МИД Австрии Карин Кнайсль.