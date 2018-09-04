Порошенко отреагировал на визит Путина на свадьбу в Австрию

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем намекнул, что недоволен приглашением президента России Владимира Путина на свадьбу к главе МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Есть четкое понимание, что никакие чемпионаты мира по футболу, свадьбы с казаками не могут остановить российского агрессора», – цитирует «Украинская правда» Порошенко.

По его словам, противодействовать России поможет лишь «эффективная скоординированная позиция, которую мы с господином канцлером сейчас демонстрируем».

Перед тем, как отчитать Курца за свадьбу Кнайсль и ЧМ-2018 президент Украины похвалил работу австрийских чиновников по председательству в ЕС.

«Мы не могли обойти тему председательства Австрии в Евросоюзе – и мне приятно было услышать, что все наши инициативы и стремления, начиная от предоставления Украине макрофинансовой помощи и заканчивая поддержкой Украины в вопросе продления санкций против России в случае невыполнения минских договоренностей, не создания условий безопасности для реализации «Минска», поддерживают», – сказал Порошенко.

На прошлой неделе сопредседатель депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Австрией Виктор Вовк заявил, что уходит в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу к Кнайсль.

Напомним, Путин посетил свадьбу Кнайсль, где немного потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов.