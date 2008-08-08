Украинский чиновник потрясен визитом Путина на свадьбу в Австрию

Взгляд
31 августа, пятница  |  Последнее обновление — 16:28  |  vz.ru
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Россия готова побить очередной экономический рекорд СССР

Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 годуФото: Ilya Naymushin/Reuters
Российские шахтеры в 2018 году должны наконец-то превзойти советских: угольная отрасль обещает установить рекорд по добыче. Еще недавно уголь считался топливом вчерашнего дня, но теперь спрос и цены на него растут, а углехимия готовится стать одной из ключевых отраслей в промышленности XXI века. Это очень хорошая новость для страны и ее бюджета. Подробности...
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Украина начала охоту на крымских выпускников

Алексей Гордеев надеется, что «утечка мозгов» из Крыма направится в сторону ХерсонаФото: facebook.com/khoda.gov.ua
Киев стал признавать выданные в Крыму российские официальные документы, а это шаг к реальному признанию Крыма российским. По крайней мере, именно таким способом Украина пытается переманить в свои вузы крымских выпускников, создавая им особые льготы при поступлении. Работает ли эта методика и что Россия может этому противопоставить? Подробности...
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Почему космическая броня не спасает МКС

Материалы и защита космических аппаратов постоянно совершенствуются, но дать полной гарантии от пробоин пока не может никтоФото: nasa.gov
«Крупные объекты, которые могли бы натворить бед, отчасти отслеживаются, и МКС регулярно маневрирует и уклоняется от столкновения с ними. А от мелочи размером с пулю пока сложно найти методы защиты», – заявил газете ВЗГЛЯД действительный член Российской академии космонавтики Александр Железняков. Он рассказал, как устроены противометеоритные экраны и почему они не защитили станцию от микрометеорита. Подробности...
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«Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома

Некоторые верят, что под псевдонимом Q пишет сам Дональд Трамп Фото: Matt Rourke/AP/ТАСС
В стране зреет путч, отвлечь от которого должны рассказы о «русских хакерах». Прокурор Мюллер не враг, а агент Трампа в его борьбе с «глубинным государством». Чтобы спасти президента, нужно выйти на улицы в «час икс». Такова платформа загадочного Q – якобы сотрудника разведки, объединившего миллионы американцев. Но кто он – последняя надежда президента или обычный «тролль»? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Обложка Cosmopolitan с женщиной, которая весит 100+. Что не так?

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Знаменитая плюс-сайз-модель Тесс Холидей появилась на обложке «Космо». Люди видят в этом торжество бодипозитива и изменение отношения к полным женщинам в обществе. Я вижу в этом булшит. Позвольте сказать, почему. Подробности...
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Почему Дальний Восток не будет украинским

Леонид Бляхер, доктор философских наук, профессор (Хабаровск)
Сегодня идет болезненный процесс конструирования нации, как правило, с опорой на прошлое. Адепты новых политических наций «доказывают», что эта территория всегда была нашей, а вас совсем не было. Вот нас тут было. И больше, чем не нас. Подробности...
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Датчан и французов больше нет

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Макрон желает, чтобы его «евросоюзники» продолжали так же безропотно топить собственные страны в неконтролируемой миграции, как сам президент топит и обезличивает свою страну. А теперь без эмоций – только цифры и цитаты. Подробности...
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    Трамп подталкивает Европу дружить с Путиным

    Как продажа «дворцов» Пенсионного фонда и налог на богатство помогут пенсионерам?

    Заявление Путина по пенсионным изменениям

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      В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон

      На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких
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      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

      Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол
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      Обсуждение: 43 комментария

      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

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        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

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        • Другое (предложите вариант в комментариях)

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

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          Украинский чиновник потрясен визитом Путина на свадьбу в Австрию

             31 августа 2018, 15:01
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алексей Ласнов

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          Сопредседатель депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Австрией Виктор Вовк заявил, что уходит в отставку из-за приглашения президента России Владимира Путина на свадьбу к главе МИД Австрии Карин Кнайсль.

          «К сожалению, после того, как Кнайсль решила демонстративно пригласить на свою свадьбу Путина (которого она едва знала!), а также после позорных фотографий министра Кнайсль, которая склонила колено перед Путиным, которые распространились по всему миру, доброе имя Австрии на Украине претерпело тяжелый удар», – написал Вовк в своем Facebook.

          По его словам, понадобится много лет, чтобы многие украинцы «могли смотреть на Австрию такими же глазами, как и раньше», до фотографии с «коленопреклонением».

          «К сожалению, проблема заключается не только в личных решениях министра Кнайсль, но и в общей тенденции неуважения к Украине, которую в последние годы демонстрирует Австрийская партия свободы, представляемая министром. Она фактически солидаризируется с Путиным – независимо от его решений и поступков», – добавил он.

          Вовк отметил, что «не видит возможности продолжать выполнение своих обязанностей», и заявил об отставке.

          Напомним, Путин посетил свадьбу Кнайсль, где немного потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов.

          Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему свадьба неожиданно оказалась одним из главных политических событий лета.


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