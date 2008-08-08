Украинский чиновник потрясен визитом Путина на свадьбу в Австрию

Сопредседатель депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Австрией Виктор Вовк заявил, что уходит в отставку из-за приглашения президента России Владимира Путина на свадьбу к главе МИД Австрии Карин Кнайсль.

«К сожалению, после того, как Кнайсль решила демонстративно пригласить на свою свадьбу Путина (которого она едва знала!), а также после позорных фотографий министра Кнайсль, которая склонила колено перед Путиным, которые распространились по всему миру, доброе имя Австрии на Украине претерпело тяжелый удар», – написал Вовк в своем Facebook.

По его словам, понадобится много лет, чтобы многие украинцы «могли смотреть на Австрию такими же глазами, как и раньше», до фотографии с «коленопреклонением».

«К сожалению, проблема заключается не только в личных решениях министра Кнайсль, но и в общей тенденции неуважения к Украине, которую в последние годы демонстрирует Австрийская партия свободы, представляемая министром. Она фактически солидаризируется с Путиным – независимо от его решений и поступков», – добавил он.

Вовк отметил, что «не видит возможности продолжать выполнение своих обязанностей», и заявил об отставке.

Напомним, Путин посетил свадьбу Кнайсль, где немного потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов.

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