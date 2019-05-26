Курц предрек себе скорую отставку из-за скандала с бывшим вице-канцлером

Канцлер Австрии Себастьян Курц предполагает, что в понедельник ему грозит отстранение от должности из-за скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцом-Кристианом Штрахе, об этом Курц заявил в интервью австрийской Kronen Zeitung.

Он отметил, что вопрос, останется ли он на следующей неделе на своем посту, зависит от решения Австрийской партии свободы и Социал-демократической партии Австрии. Многое зависит от того, образуют ли эти партии коалицию, передает RT.

«Я однозначно не стану делать ничего, что бы еще больше увеличило хаос», – подчеркнул Себастьян Курц.

Он добавил, что сделал все, что мог, для политической стабильности в стране. По его словам, будет примечательно, если первым, что сделают Свободная и Социал-демократическая партии Австрии после скандала, станет создание коалиции с целью избавиться от него как от канцлера.

Напомним, за неделю до выборов в Европарламент СМИ опубликовали материалы, в которых утверждалось, что Штрахе якобы обсуждал с «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года. После этого Штрахе и почти все представители его партии покинули кабмин Австрии.