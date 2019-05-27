Канцлер Австрии Курц оказался на грани отставки

Канцлеру Австрии Себастьяну Курцу могут объявить вотум недоверия, отмечают СМИ.

Решение о вынесении вотума недоверия канцлеру Австрии Себастьяну Курцу могут принять на экстренном заседании парламента, сообщает Deutsche Welle, со ссылкой на председателя нижней палаты австрийского парламента Вольфганга Соботку.

Созыв этого заседания связан с правительственным кризисом в Австрии, причиной которого стала публикация видеозаписи немецкими изданиями, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе якобы обсуждал с «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года.

После скандала глава Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с Австрийской партией свободы (АПС), обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы. Штрахе и почти все представители его партии покинули кабмин Австрии.

Ранее сам Курц также высказывал предположение, что может покинуть пост из-за скандала.