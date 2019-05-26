Экзитполы выявили лидерство партии Курца на выборах в Европарламент в Австрии

В Австрии на выборах в Европарламент лидирует Австрийская народная партия, свидетельствуют данные экзитполов.

Согласно данным социологических служб SORA и ARGE Wahlen, партия федерального канцлера Себастьяна Курца получает 34,5% голосов, передает Deutsche Welle со ссылкой на австрийские телеканалы ORF1 и ATV и новостное агентство APA.

На втором месте – Социал-демократическая партия Австрии, которая набирает 23,5% голосов. Следом идет правопопулистская Австрийская партия свободы, за которую проголосовали 17,5% опрошенных у избирательных участков.

Ранее в воскресенье Себастьян Курц предполагал, что в понедельник ему грозит отстранение от должности из-за скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцом-Кристианом Штрахе.

За неделю до выборов в Европарламент СМИ опубликовали материалы, в которых утверждалось, что Штрахе якобы обсуждал с «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года. После этого Штрахе и почти все представители его партии покинули кабмин Австрии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предстоящих выборах в Европарламент и о том, как ЕС пытается бороться с евроскептиками.