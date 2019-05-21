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21 мая, вторник  |  Последнее обновление — 09:25  |  vz.ru
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Атака США на Huawei предвещает изменение всей мировой торговли

Гигантский бизнес китайской корпорации Huawei попал под ударФото: Kin Cheung/AP/ТАСС
Американские санкции против крупнейшего китайского производителя мобильных устройств Huawei означают выход торговой войны между США и КНР на новый уровень. Санкции всерьез угрожают гигантскому бизнесу с оборотом более 100 млрд долларов в год. Происходящее – только первый признак глобального процесса, который изменит всю мировую торговлю. Подробности...
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Остановят ли европейцев новые страшилки про русских

Маттео Сальвини с Марин Ле Пен и Гертом Вилдерсом из голландской Партии свободы (слева) на митинге в Милане 18 маяФото: Luca Bruno/AP/ТАСС
В четверг начнутся выборы в Европарламент – третий по числу голосующих за него избирателей в мире. Исход этих выборов очень важен для евроинтеграции: в борьбе против антисистемных сил нынешние европейские элиты используют все возможные средства. В том числе в качестве одной из главных и обкатанную в США тему «русского вмешательства» – последний скандал в Австрии как раз об этом. Повлияет ли это на голосование европейских избирателей? Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Как австрийского политика поймали на «племянницу русского олигарха»

Кадр из скандальной видеозаписиФото: кадр из видео
Фантастический скандал, разгоревшийся в Австрии, напрямую дискредитирует местную элиту и спекулирует на традиционных западных предрассудках о России. Но более всего он интересен еще и весьма дорогостоящей организацией провокации. Которая очень сильно напоминает профессиональную работу спецслужб. Каким образом?  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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О здравой психиатрии и безумной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ученые спорят о том, является ли расстройство половой идентификации действительно психическим расстройством или это «разновидность нормы». Но на самом деле это вопрос не столько научный, сколько идеологический. Подробности...

В финале «Игры Престолов» бабло победило зло

Антон Крылов, журналист
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Третья мировая начнется с «веерных» отключений

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Приказал минфин США Цукербергу – хлоп – и нет «Фейсбука» и WhatsApp для тех, кто не поддерживает американскую политику, приказал Apple – и в стане врагов зависли все «Айпады» и «Маки». А приказали Гейтсу – и все компьютеры «окаменели». Подробности...
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            Маттео Сальвини с Марин Ле Пен и Гертом Вилдерсом из голландской Партии свободы (слева) на митинге в Милане 18 мая   21 мая 2019, 08:28
            Фото: Luca Bruno/AP/ТАСС
            Текст: Петр Акопов

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            В четверг начнутся выборы в Европарламент – третий по числу голосующих за него избирателей в мире. Исход этих выборов очень важен для евроинтеграции: в борьбе против антисистемных сил нынешние европейские элиты используют все возможные средства. В том числе в качестве одной из главных и обкатанную в США тему «русского вмешательства» – последний скандал в Австрии как раз об этом. Повлияет ли это на голосование европейских избирателей?

            То, что скандал с вице-канцлером и лидером Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе случился за несколько дней до выборов в Европарламент, не просто неслучайно – а абсолютно закономерно. «Русская тема» – а была опубликована запись, сделанная два года назад, когда Штрахе еще не был в правительстве, на которой политик беседует с некой «русской, племянницей видного олигарха» на коррупционноемкие темы – в данном случае нацелена не на прямой удар по австрийско-русским отношениям.

            Хотя Австрия и является одной из самых дружественно настроенных к России стран Евросоюза (только что состоялся визит в нашу страну австрийского президента, которого сопровождала министр иностранных дел, на чьей свадьбе в прошлом году присутствовал Путин), да и практически все австрийские партии выступают за развитие связей с Россией, в частности и за «Северный поток – 2», в котором местные фирмы играют заметную роль – дело тут в другом. Нужно было нанести удар по евроскептикам накануне выборов в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая, причем через австрийских (Партия свободы) и по всем остальным, в первую очередь немецким.

            Девятые прямые выборы в Европарламент (первые прошли сорок лет назад) станут серьезным испытанием не только для Евросоюза. Для России, находящейся в состоянии войны санкций с ЕС в целом и при этом восстанавливающей отношения все с большим количеством европейских государств, интерес к итогам выборов носит далеко не праздный характер. От того, как изменится расстановка сил в общеевропейском руководстве, зависит характер наших отношений с Евросоюзом.

            Это надгосударственное образование претендует на то, чтобы со временем растворить в себе все национальные государства, и как раз сейчас рост недовольства со стороны многих европейских наций самим процессом ликвидации их государств достиг своего максимума. Удастся ли европейцам изменить ход евроинтеграции, замедлить или изменить процесс централизации Евросоюза – от этого будет зависеть и то, какую тактику будет использовать наша страна в отношениях со своим западным соседом.

            Выход Великобритании из ЕС (все еще обратимый, кстати), последовательное и необратимое ухудшение противоречий и отношений между ЕС и США (все еще являющимися при этом частью единого атлантического Запада), подталкивающее Европу к тому, чтобы взять ответственность за себя в свои руки, кризис доверия как к правящим элитам как таковым, так, в частности, и к проводимой ими за счет уменьшения значения национальных государств политики евроинтеграции – это основные проблемы Евросоюза. Конфронтация с Россией, навязанная Европе англосаксами, также относится к числу важнейших европейских проблем, которую Евросоюз хочет, но пока что не может решить.

            При этом русское направление имеет и внутриполитическое европейское измерение –

            русскую тему пытаются использовать для дискредитации националистов-евроскептиков.

            Их все чаще называют не только популистами, ультраправыми или ультралевыми радикалами (хотя в условиях абсолютного размывания и ренегатства традиционных правых и левых, новые силы как раз и занимают их нишу, вовсе не являясь никакими радикалами-экстремистами), но и пророссийскими, пропутинскими силами. И дело тут не в том, что у части евроскептиков есть искреннее стремление «поладить» с Россией, объясняемое как абсолютно прагматическим расчетом на взаимовыгодные экономические и политические связи, так и общими идеологическими установками с нашей страной, например, ставкой на традиционные ценности и национальный суверенитет. По представлениям нынешних европейских элит, ярлык «прорусского» должен маргинализировать и демонизировать евроскептиков, отпугивать от них избирателей. Сработает ли это?

            Десятилетиями европейские элиты пугали свои народы радикалами-националистами, «чуть ли не фашистами», вроде «Национального фронта» во Франции. Ничего не помогло – к середине нынешнего десятилетия в большинстве стран Евросоюза политики-евроскептики вырвались из искусственно создаваемого для них гетто и стали приходить к власти или выходить на первые места по популярности в своих странах. Это были как левые, так и (в большинстве) правые партии: Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон во Франции, «Пять звезд» и «Лига» Маттео Сальвини в Италии, различные евроскептики в Испании, Греции и Голландии, «Альтернатива для Германии», та же Австрийская партия свободы, и это уже не говоря о правящих в Восточной Европе (особенно в Венгрии и Польше) националистах-традиционалистах.

            При этом почти все они (за исключением поляков) выступают против конфронтации с Россией. Победа в США Дональда Трампа и Брекзит придали им дополнительные силы, потому что за всем этим, как и за ростом популярности евроскептиков, стоит недовольство процессом глобализации в той или иной его форме.

            После того, как в США для борьбы с Трампом была выбрана тема «русского вмешательства», европейские атлантисты попытались разыграть ее в Старом Свете. Конечно, «русскую карту» использовали и раньше, особенно после 2014 года, но в последние два-три года «процесс пошел». Где только якобы не находили русского следа: в Брекзите, в движении за независимость Каталонии, у Ле Пен во Франции, в «Альтернативе для Германии». Но, конечно, и накал был не американский, а уж толка и вовсе почти никакого. Впрочем, даже в Штатах не удалось использовать «русскую тему» для свержения Трампа. Да и на его популярности это не сказалось (пострадали американо-российские отношения – но это отдельная тема), а уж в Европе, где в русскую угрозу верят куда меньше, чем за океаном, и подавно.

            Более того, чем больше находили «русских связей» (то есть не реальных даже, а просто чем больше писали об этом), тем сильнее росла популярность, например, той же «Альтернативы для Германии». Конечно, нельзя говорить о том, что европейский избиратель голосует от обратного, то есть связи с Россией служат для него лучшей рекомендацией, но уж точно они его не пугают.

            Тем более что очень часто они оказываются или просто смехотворными (встречался с кем-то из русских, ездил в Россию), или откровенными подставами спецслужб (как это видно по делу Штрахе). Однако изготовителей «русского следа» это не останавливает – аккурат к нынешним выборам в Европарламент было опубликовано множество историй о «вмешательстве Москвы» и «русских связях» – в Германии, Чехии, Франции... Ну а главной бомбой, конечно, должна была стать видеозапись с лидером Австрийской партии свободы.

            Поможет ли «русская тема» остановить евроскептиков?

            Нет. Опросы в 29 странах показывают, конечно, разную картину, но никто не сомневается в том, что евроскептики в итоге впервые в истории получат в Европарламенте большое представительство. Будет ли их 150 или даже больше (если считать и левых евроскептиков вроде Меланшона), в любом случае их голос в единой Европе уже нельзя будет игнорировать. И если пока что их влияние на формирование руководства ЕС будет только косвенным, то к следующим выборам они могут превратиться в главную европейскую силу.

            Потому что тенденция ведь понятна и все ближайшие годы будет нарастать процесс укрепления партий-евроскептиков на национальном уровне. Уже сейчас на выборах в Европарламент их партии победят в Италии, Бельгии, Дании, Венгрии, обойдут правящие партии не только в направляющейся на выход Великобритании, но и во Франции. Как сказал 18 мая на предвыборном митинге в Милане, на который собрались политики-евроскептики со всей Европы, итальянский вице-премьер Маттео Сальвини:

            «Здесь нет никаких крайне правых. Здесь говорят о политике здравого смысла. Экстремисты  это те, кто правит Европой уже 20 лет, а она всё беднеет. 26 мая мы идем брать Европу, мы идем эту Европу изменить».

            И никакие обвинения в «русском вмешательстве» не могут ни отменить этот процесс, ни его остановить. Потому что это выбор самих европейцев.


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