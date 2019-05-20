Как австрийского политика поймали на «племянницу русского олигарха»

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20 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 19:44  |  vz.ru
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Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

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Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Сторонники премьера Армении Пашиняна уверены, что победили, заблокировав суды. Что нанесли удар по осколкам бывшего режима. Однако на самом деле эта акция закончилась поражением. Как для самого Пашиняна, так и для всей Армении. Подробности...

Репетиция катастрофы в Персидском заливе

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Над Ближним Востоком нависла тень очередной большой войны. Всё выглядит так, как будто США готовятся к новой крупномасштабной операции в районе Персидского залива. На сей раз – против Ирана. Подробности...
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            Как австрийского политика поймали на «племянницу русского олигарха»

            Кадр из скандальной видеозаписи   20 мая 2019, 19:25
            Фото: кадр из видео
            Текст: Евгений Крутиков

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            Фантастический скандал, разгоревшийся в Австрии, напрямую дискредитирует местную элиту и спекулирует на традиционных западных предрассудках о России. Но более всего он интересен еще и очень дорогостоящей организацией провокации. Которая очень сильно напоминает профессиональную работу спецслужб. Каким образом?

            Вкратце история такая. Вице-канцлер Австрии и лидер партии Австрийская партия свободы (австрийская свободная партия, как кому угодно это переводить) 49-летний Ханс-Кристиан Штрахе и лидер фракции этой партии 42-летний Йоханн Гуденус прошлым летом встретились на Ибице с некоей «Аленой», выдававшей себя за племянницу русского олигарха. В ходе семичасового разговора австрийские политики и «Алена» договаривались о коррупционных схемах в обмен на помощь против политических противников на местных выборах, много пили и курили, а затем пошли на дискотеку. В результате обнародования всей этой истории в Австрии случился масштабный скандал. Но главное - попутно выяснилось, что все это подстава, организованная, скорее всего, немецкими СМИ. Или спецслужбами.

            С одной стороны, это, конечно, пранк, а с другой – вполне себе вербовочная операция. Проведенная хоть и с некоторыми сбоями, но на хорошую отметку. И как любая такая операция она распадается на два внешне не связанных между собой подготовительных этапа: изучение объекта и техническое решение.

            Во-первых, была арендована отдельно стоящая вилла в нескольких километрах от города в холмистой долине. Отдельно стоящая – это важно. Нет постоянных соседей – нет проблем. Да и проверить заранее никто не сможет, хотя австрийцам это даже в голову не пришло (почему - ниже). Дизайнерские интерьеры, бассейн, гостевой домик. Такие виллы сдаются посуточно. Обычно это примерно 1000 евро в сутки. Вилла была снята на три дня, с 22 по 25 июля (чек на 3000 евро продемонстрировала Suddeutsche Zeitung). Австрийских политиков (один из них был с женой) пригласили на восемь вечера 24-го. То есть, 22 и 23 и первая половина дня ушли на визуальное создание легенды и оборудование помещения скрытыми камерами и микрофонами. А утром 25-го после посещения местной дискотеки (Ибица все-таки) организаторы подставы быстро покинули виллу. По правилам аренды убираться за собой не надо, но эти убрались, поскольку заметали следы.

            Микрофоны они натыкали практически повсюду. Общение длится всю ночь, люди не сидят в одной комнате, а некоторые ключевые фразы произносят в коридорах, но их все равно прекрасно слышно. Микрофоны были размещены в зарядных устройства и на выключателях.

            Это старая технология, в эпоху до мобильных телефонов такие примитивные устройства прослушки устанавливались еще и в розетки для стационарных телефонов. Когда по телефону говорят – прослушивался разговор, когда линия свободна – устройство прослушивало комнату. Дополнительные источники питания им не требуются, поскольку они потребляют ток уже проложенных в доме сетей. В старые времена именно включение устройства, работавшего от слабого тока, идущего по телефонной сети, и вызывало характерное потрескивание и щелчки в трубке. А по перепадам силы тока их и находили. В нашем случае телекамеры и микрофоны были устроены даже в саду. Про бассейн ничего не известно. Им, слава Богу, не пользовались.

            Стоит это недешево и не совсем согласуется с европейскими законами: ни с испанскими, ни с австрийскими, ни с немецкими. За такое можно сесть за решетку в любой цивилизованной стране. Именно по этой причине организаторы пранка так до сих пор и не заявили о своем грандиозном успехе, а передали видео в Spiegel online, хата которого очень с краю, а прибыль огромная.

            Ресурсы для этой операции были не бесконечны – как финансовые, так и человеческие. Для создания антуража жизни «племянницы русского олигарха» перед виллой поставили «Майбах» и BMW M4, которые также арендовали на Ибице посуточно. Плюс еще 2 тысяч евро. Оборудование микрофонов в выключателях требовало присутствия в группе квалифицированного электрика или хотя бы человека, привыкшего обращаться с отверткой.

            Кроме того, у ворот виллы для пущей радости поставили двух крупных молодых людей зачем-то в камуфляжной форме, не говоривших ни по-испански, ни по-немецки, ни по-русски. Именно так организаторы пранка представляли себе охрану племянниц олигарха. Не поскупились и на еду с выпивкой. На столе дорогое шампанское, водка и почему-то Red Bull (нормальное сочетание для Ибицы, но все-таки немного странное). Из закусок: карпаччо из дорогих сортов рыбы, суши и тартар из тунца. Странно, но икры не было. Водка была, а икры не было – прокол. Сэкономили.

            Девушку, игравшую роль русской олигархессы, одели в платье от дорогого дизайнера и лабутены, хотя и это все так же можно было взять напрокат в любом свадебном салоне, которых на Ибице как в Лас-Вегасе. И она действительно была «настоящей» этнической русской. Она говорит без акцента даже с нарочитой разболтанностью московского высшего света («дааваайте гаварить наармаально!» – пару раз обрывает она пьянеющего Штрахе, которого, что называется, «Остапа несло»), сопровождая свою речь характерными жестами. Она либо хорошая актриса, либо действительно наблюдала вблизи поведение нашей олигархической богемы. Впрочем, это может быть одно и то же. И ее услуги наверняка тоже стоили денег.

            Штрахе в понедельник сказал, что она, возможно, была гражданкой Латвии. Она действительно сказала, что у нее латвийский паспорт, который позволяет ей ездить по Европе без проблем. Но сказано это было для поддержания легенды. И латвийские русские действительно говорят на правильном русском, московском языке, но пока это лишь предположение.

            Это очень важная деталь, поскольку второй присутствовавший там австрийский политик Йоханн Гуденус учился в МГУ, хорошо говорит по-русски и даже периодически выступал в роли импровизированного переводчика, хотя «олигархессу» как бы сопровождал свой «переводчик» с немецкого. Но Гуденус мог бы заметить подмену. Более того, присутствовавшая при разговоре жена Гуденуса, Татьяна – этническая сербка из Боснии, она тоже могла бы различить нюансы выговора.

            Несколько лет назад Йоханн Гуденус повенчался со своей женой по православному обряду в столице Республики Сербской Банья-Луке. Он сын Джона (Йона) Гуденуса – ветерана австрийской политики, одного из отцов основателей правоконсервативных движений, которые в некоторых кругах принято называть неонацистскими.

            Джон Гуденус неоднократно попадал в грязные истории по поводу отрицания Холокоста, но каждый раз выкручивался. Например, он избежал тюремного наказания, пояснив, что не утверждал, что газовых камер не было вообще, просто их, по его словам, не было на территории Австрии. Гуденус-младший до такого не доходил, он лишь обвиняет Израиль в политике государственного терроризма и регулярно нападает на Джорджа Сороса. А нападки на Сороса автоматически считаются антисемитизмом, даже если говоришь абсолютную правду. Не менее тяжелые обвинения в его адрес связаны и с Крымом. Йоханн Гуденус был наблюдателем на референдуме и встречался с Сергеем Аксеновым, что делать нельзя, поскольку Аксенов под санкциями. Он умудрился даже с Рамзаном Кадыровым подружиться, что наверняка где-то отдельно записали в его досье.

            Но почуял неладное как раз не он и не его сербская жена, а безалаберный Штрахе. Он обратил внимание, что у олигархессы грязь под ногтями, и, когда она вышла в коридор, спросил к Гуденуса, как такое может быть. У родственниц русских олигархов вроде как не принято заниматься физической работой. Они сутками в салонах красоты сидят.

            Скорее всего, группа пранкеров была небольшой, и девушке действительно пришлось в последний момент что-то убирать на вилле или в саду перед приходом австрийцев. А Гуденус в эйфории от происходящего на мелкие детали внимания не обращал. А пьяненький Штрахе вдруг обратил. Так вот многие вербовки и проваливаются. Просто Штрахе свою верную мысль до конца не додумал. Был бы разведчиком-профессионалом – додумал, но он всего лишь австрийский политик, постящий в соцсетях карикатуры на тему экономического кризиса с изображением очень узнаваемого еврея с характерным носом и звездой Давида.

            Почти наверняка можно утверждать, что именно на Гуденуса изначально и вышли пранкеры, потому он выступал вроде как в роли ответственного лица перед старшим товарищем Штрахе.

            Он и Штрахе давным-давно состояли в так называемом «мужском клубе» Vandalia. Это что-то вроде студенческого братства и масонской ложи крайне правого направления, в которую входили в основном немцы. Гуденус и Штрахе – этнические немцы, а не австрийцы, их семьи оказались в Австрии по результатам Второй мировой войны. В Австрии это довольно сплоченная группа людей с крайне правыми взглядами. Во второй половине 1980-х годов они были весьма активны. Например, Штрахе участвовал в митингах и уличных столкновениях в Каринтии – районе Австрии, населенном славянами, в основном словенцами. Они протестовали против культурной автономии словенцев и размещения дорожных указателей на словенском языке.

            В 1989 году вместе с так называемым Wiking-Jugend они перебрасывали через границу ГДР «пакеты помощи». Но в мужском клубе Vandalia, построенном по классическим канонам то ли Лиги плюща, то ли масонства, именно Штрахе был для более молодого Гуденуса «лисом-путеводителем». В германской прессе в адрес Штрахе употребляется слово Leibvater, то есть «отец-основатель» того самого мужского клуба.

            Иначе говоря, организаторы пранка сделали правильный выбор. Гуденус неплохо знаком с российскими реалиями, потому ему надо было подсунуть «настоящую» «племянницу русского олигарха». Олигарх, кстати, был выбран вполне реальный – Игорь Макаров, основатель и бывший председатель газовой компании «ИТЕРА», которая после ребрендинга в 2015 году стала называться Международная группа компаний «АРЕТИ». Список Форбс, председатель Федерации велосипедного спорта России, уважаемый человек. Ни сном, ни духом о племяннице по имени Алена. Да еще и на Ибице. Помимо всего прочего, Игорь Макаров возродил к жизни хоккейный клуб «Динамо» Рига, что дополнительно оправдывало легенду с латвийским паспортом «племянницы». Русскоговорящий Гуденус купился и убедил своего шефа и наставника по тайному обществу Штрахе, что дело верное. Потому он так и активничает на видео: он более Штрахе заинтересовал в положительном результате «переговоров» – это вопрос его ответственность перед старшим по званию.

            Итого пранк должен был стоить немецким СМИ (кто бы они не были, не будем тыкать пальцем в Suddeutsche Zeitung) не менее 10 тысяч евро со всеми накладными расходами. Наиболее сложно определяем здесь гонорар девушки, он может сильно зависеть от ее общего социального статуса. Если она убежденная активистка, так и вовсе просто бесплатно на Ибицу съездила, осетрины поехала и на дискотеку сходила в платье от Версаче.

            Большинство показывает пальцем на на всю голову отмороженного немецкого сатирика Яна Бемерманна, прославившегося публикацией матерных стихов про президента Турции Реджепа Эрдогана, после чего ему охрану пришлось приставлять. Бемерманн типичный «боец-левак» без каких-либо моральных ограничений. За скандал с Эрдоганом такие же леваки вручили ему австрийскую телевизионную премию «Роми», но он не приехал ее получить, а прислал видеообращение, в котором говорит, что он прямо сейчас «сидит накаченный коксом и Red Bull на вилле русских олигархов с парочкой товарищей по партии» и завтра «Австрия будет в огне». Тогда это посчитали если не правдой, то просто обычной для него выходкой, но теперь это «Osterreich brennt» звучит совсем по-иному. Менеджер Бремерманна сейчас яростно отказывается от того, что тот заранее знал о видеозаписи с Ибицы. Там, кстати, на столе действительно лежит нечто порошкообразное и белое, но действующие лица утверждают, что это сахар. Это вообще сейчас не самая большая их проблема.

            Вполне возможно, что организаторы дорогостоящего пранка могли изначально попытаться продать видеозапись Бремерманну, как одному из самых безбашенных персонажей германоязычных СМИ. В конце концов, публикация пришлась накануне европейских выборов, что уже совсем другая история. Удивительно, что публикация не появилась и в той самой газете Krone с ее двухмиллионных тиражом, о покупке которой договаривались Штрахе и «Алена Макарова». Ею владеет личный враг Штрахе, и такая публикация напрямую увязывала бы пранк с внутренними разборками в Австрии.

            А сейчас концы найти, конечно, можно, но уже довольно сложно. Такие операции всегда оставляют следы. Как минимум, банковские переводы за аренду виллы и машин, билеты на Ибицу и обратно и все тому подобное. Было бы желание, найти этих людей можно. Другое дело, что желания ни у кого нет.

            Вообще по большому счету, для организации такой провокации нужны очень специфические навыки. Например, разработка фигурантов велась грамотно (сбор информации, всей этой психологической подоплеки с масонскими ложами), подготовка к «подходу» к Гуденусу, грамотное расположение микрофонов. Все это наталкивает на мысль, что немецкие спецслужбы в той или иной степени могут быть причастны к происшедшему. Да и дальнейшая публикация этого видео то же вызывает вопросы. Другое дело, что австрийцам может не хватить ресурсов доказать причастность БНД к провокации, да и вряд ли на то будет политическая воля. Но практически все выше описанное больше смахивает именно на оперативную операцию, нежели на дилетантский журналистский пранк.


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