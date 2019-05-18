Женщина на скандальном видео с вице-канцлером Австрии оказалась не россиянкой

Вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе рассказал о женщине, после публикации видео с которой ему пришлось объявить об отставке; германские СМИ утверждали, что перед парламентскими выборами в 2017 году политик якобы встречался с россиянкой.

«Особенно скверным был предлог под которым, очевидно, две подсадные утки обратились к Йоханну Гуденусу (до выборов – помощник Штрахе, в настоящее время – глава фракции Австрийской партии свободы в парламенте – прим. ВЗГЛЯД) после смерти его отца, когда он был в подавленном настроении, и рассказали, что их интересует охотничье поместье его семьи», – передает ТАСС заявление Штрахе, прозвучавшее на пресс-конференции в Вене.

Вице-канцлер Австрии уточнил, что женщиной, о которой писали немецкие СМИ, была не россиянкой, а латвийской гражданкой Европейского союза.

«Предполагаемая латвийская гражданка ЕС рассказала со своей дочерью, что хочет переехать в Вену, осесть в Австрии и вложить инвестиции. Через своего немецкого знакомого она хотела познакомиться со мной» – сказал Штрахе.

«Затем эта частная беседа состоялась летом 2017 года на Ибице в присутствии ее немецкого знакомого, который пригласил нас на ужин», – добавил он.

В пятницу немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung сообщили, что в июле 2017 года Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию. Утверждалось, что Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку, попросив взамен финансовую помощь его партии на выборах в октябре того же года. В прессе также появилось видео этой встречи.

На фоне разгоревшегося скандала Штрахе объявил об уходе в отставку с поста вице-канцлера Австрии. Канцлер Австрии Себастьян Курц, по информации СМИ, не намерен продолжать коалицию с Австрийской партией свободы, возглавляемой Штрахе. В стране пройдут новые парламентские выборы.