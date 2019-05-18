Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандального видео с «россиянкой»

Хайнц-Кристиан Штрахе в субботу, 18 мая, объявил об уходе в отставку с поста вице-канцлера Австрии на фоне публикации германскими СМИ скандальной видеозаписи с участием его и некой «россиянки», на которой обсуждались тайные финансовые сделки перед выборами-2017.

Штрахе сделал объявление на пресс-конференции в Вене.

«Моя персона не должна стать причиной для предлога в подрыве работы этого правительства, потому что именно это было целью этой грязной кампании», – приводит его слова ТАСС.

«Я сегодня провел беседу с канцлером Себастьяном Курцем и предложил свою отставку с позиции вице-канцлера Австрийской Республики. Он примет это прошение», – сказал Штрахе.

В пятницу немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung сообщили, что в июле 2017 года Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию. Утверждалось, что Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку, попросив взамен финансовую помощь его партии на выборах в октябре того же года. В прессе также появилось видео с этой встречи.

Стало известно, что канцлер Австрии Себастьян Курц не намерен продолжать коалицию с Австрийской партией свободы, возглавляемой Штрахе. В стране пройдут новые парламентские выборы.