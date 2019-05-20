Эксперт указал на роль спецслужб в громком скандале с «россиянкой» в Австрии

«Думаю, что без помощи европейских разведок или каких-то силовых структур было бы сложно подставить таким образом вице-канцлера Австрии», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал развитие скандала вокруг «русских контактов» бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

«Скандал вокруг лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса (глава фракции Австрийской партии свободы в парламенте – прим. ВЗГЛЯД) – это спровоцированная и очень хорошо подготовленная атака на все правые партии и всех европопулистов в ЕС накануне судьбоносных выборов в Европарламент», – отметил германский политолог Александр Рар.

Напомним, что карьера Штрахе была прервана после появления скандальной видеозаписи, на которой он обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

18 мая канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц отказался от сотрудничества в коалиционном правительстве с АПС. Курц объявил о предложении президенту страны провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента – после чего должно быть сформировано новое правительство.

Накануне канцлер Курц объявил, что на видеозаписи разговора происходят «ужасные вещи» – злоупотребление властью, предложения коррупционного характера, «нападки на свободу прессы». Курц заявил о «конце политической деятельности» Штрахе и не исключил «уголовно-правовых последствий». При этом Верховная прокуратура Австрии не нашла в видеоматериалах состава преступления.

При этом также накануне австрийская пресса сообщила, что верховная прокуратура страны по результатам изучения видеоматериалов со Штрахе не нашла состава преступления. Выяснилось, что русскоговорящая собеседница Штрахе и Гуденуса оказалась не «племянницей российского олигарха», а латвийской гражданкой ЕС. Однако лидер АПС и глава парламентской партии уже подали в отставку со своих постов.

«Неспроста Штрахе и его помощник попали в какую-то виллу, которую сняли на три дня какие-то странные, неизвестные люди.

Я думаю, что без помощи европейских разведок или каких-то силовых структур это было бы сложно сделать и подставить таким образом вице-канцлера Австрии Кристиана Штрахе, – отмечает Александр Рар. – Это работа не каких-нибудь любителей, а действия его серьезных оппонентов, серьезных сил».

Сейчас этот скандал раскручивается и будет раскручиваться в свете предвыборной кампании: для того, чтобы заблокировать увеличение количества мандатов правых партий в Европарламенте не только от Германии, но и в целом от всех европейских стран, отмечает немецкий политолог.

«При этом пока сказать трудно, к каким результатам приведут такие действия, – указывает Рар. – Это может вызвать обратную реакцию. Люди посмотрят, как глупо подставили Штрахе и его помощника, как тайно снимали то, что они пили вино во время отпуска на вилле, и решат, наоборот, голосовать за правую партию, лидеров которой так несправедливо очернили».

«Целью всего этого, я думаю, было показать, что правые партии, европопулисты с удовольствием берут деньги от России», – отметил собеседник. Хотя на данный момент «русский след» не подтвердился – как уже было сказано выше, мнимая «русская родственница олигарха» оказалась гражданкой ЕС.

Рар сравнивает скандал в Австрии с той ситуацией, которая была во время и после выборов президента США – когда утверждалось, что Дональд Трамп получает финансовую помощь от России для избирательной кампании. «Хотя доказательств там до сих пор нет, как нет их и в деле о независимости Каталонии, где тоже пытались упоминать «русский фактор», – заметил Рар. – В случае со скандалом в Австрии уже видно, что это все выдумано, что никакого там «русского следа нет» и что он притянут за уши».

Тем не менее это удар по молодому канцлеру Австрии Себастьяну Курцу, а также попытка преподать другим урок – мол, «не создавайте коалиций с правыми, а то вам не посчастливится таким же образом».

«После этого скандала складывается ощущение, что европейские партии мэйнстрима, подавив избирательную кампанию своих правых конкурентов, уже пребывают на победном финише в предвыборной гонке в Европарламент, – добавил Рар. – Но в конечном итоге все решает избиратель. Повторюсь, к чему это приведет, пока сказать сложно. Реакция избирателей может быть и строго противоположной той, которую задумывали организаторы этой постановки вокруг австрийского вице-канцлера».

Добавим, что ранее газета ВЗГЛЯД подробно анализировала – кому выгоден кризис в Австрии и какими могут быть его последствия, в том числе для отношений альпийской республики с Россией.