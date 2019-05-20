Канцлер Австрии прокомментировал скандал с «россиянкой»

Австрийский канцлер Себастьян Курц прокомментировал скандал вокруг разговора бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и якобы россиянки, которая оказалась гражданкой Латвии.

По словам Курца, на видеозаписи разговора происходят «ужасные вещи» – злоупотребление властью, предложения коррупционного характера, «нападки на свободу прессы», передает ТАСС со ссылкой на Bild и Figaro.

Курц заявил о «конце политической деятельности» Штрахе и не исключил «уголовно-правовых последствий». При этом Верховная прокуратура Австрии не нашла в видеоматериалах состава преступления.

Курц также назвал ЕС «величайшим достижением XX века», которому угрожают программы левых и крайне правых сил. Канцлер заявил, что нужно не допустить их прихода к власти.

Он хочет заменить Лиссабонский договор новым основополагающим соглашением ЕС ради «Европы субсидиарности».

ЕС требуется избавиться от лишней бюрократии и автоматически наказывать страны, которые не соблюдают условия по уровню дефицита бюджета или не поддерживают верховенство закона и демократии, сказал он.

Также Курц раскритиковал миграционную политику ЕС.

Он выступает за равный вес голосов у всех стран ЕС, поскольку «Евросоюз – это больше, чем придаток нескольких крупных государств», но против предложения Парижа о «социальном союзе».

Курц отверг утверждение о проблеме распределения богатств в Европе, заверив, что «успех одной страны не достигается по умолчанию за счет соседей».

«Два наших главных торговых партнера – это США и Россия: когда мы торгуем с ними, мы не наказываем Европу», – заявил Курц.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандале вокруг переговоров Штрахе с якобы россиянкой, которая в реальности оказалась латвийской гражданкой ЕС.