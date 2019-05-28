Эксперт оценил шансы Курца вернуться на пост канцлера Австрии

«Это сильный удар по имиджу Курца и его партии. Неизвестно, как будет развиваться избирательная кампания. Если консерваторы вновь выдвинут Курца кандидатом на пост канцлера в сентябре, и он победит – тогда ситуация может и пойдет ему на пользу», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар, комментируя отставку канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Германский политолог Александр Рар напомнил, что сейчас к власти в Европе приходят правые и ультраправые политики, о чем в том числе свидетельствует победа на выборах в Европарламент Австрийской народной партии, лидером которой является Курц.

«Потому я не исключаю, что Курц снова может стать канцлером Австрии», – сказал собеседник.

«Тут будет решать арифметика. Если у партии Курца будет больше голосов, то президент даст ему поручение формировать правительство. И тогда он уже будет решать, формировать коалицию с «красными» (социал-демократами) или «черными» (свободными австрийскими демократами). Вряд ли он выберет социал-демократов, потому что они были инициаторами его падения – они инициировали вотум недоверия в парламенте. Придется ему с правыми формировать правительство», – считает германский политолог.

Ранее президент Австрии Александр Ван дер Беллен сообщил, что правительство Себастьяна Курца во вторник будет отправлено в отставку.

Напомним, парламент Австрии вынес вотум недоверия Курцу после скандала вокруг теперь уже бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и «русской племянницы олигарха».

При этом Австрийская народная партия во главе с Курцем победила на выборах в Европарламент от Австрии.