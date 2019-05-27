Президент Австрии объявил об отставке Курца

Правительство Себастьяна Курца во вторник будет отправлено в отставку, сообщил президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Руководить ведомством федерального канцлера и временным кабмином будет вице-канцлер Хартвиг Легер, передает ТАСС.

Легер будет представлять страну на саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе во вторник вечером, передает РИА «Новости».

Напомним, парламент Австрии вынес вотум недоверия Курцу после скандала вокруг теперь уже бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и «русской племянницы олигарха».

При этом Австрийская народная партия во главе с Курцем побеждает на выборах в Европарламент от Австрии.