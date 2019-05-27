Появились подробности организации провокации с «племянницей русского олигарха» в Австрии

Скандал, который привел к развалу правящей коалиции в парламенте Австрии, был спланирован – видео с экс-вице-канцлером страны Хайнцом-Кристианом Штрахе оказалось инсценировкой, сообщают австрийские СМИ.

Утверждается, что видео-скандал был устроен ради денег и из-за желания личной мести за политику Австрийской партии свободы. План против Штрахе в 2017 году разработали два эксперта по безопасности корпораций, специализирующихся на промышленном шпионаже, известный детектив и адвокат из Вены, сообщает Kronen Zeitung.

Они имели информацию о личной жизни политика, поэтому Штрахе попался в «видео-ловушку», в которой главным действующим лицом, как пишет портал, стала боснийская студентка, которой платили 7 тыс. евро в сутки. Именно ее выдали за «племянницу русского олигарха». Девушку подбирали, исходя из «вкусов» Штрахе.

Она, пишет Kronen, говорит на четырех языках, в том числе идеально знает русский язык.

Встреча состоялась на уже проверенной вилле в Ибице, которая ранее якобы использовалась для других секретных операций. На вечеринке был алкоголь и другие вещества, которые должны были развязать язык Штрахе.

Планирование, как утверждается, стоило почти 400 тыс. евро. Четверо заговорщиков изначально предлагали партиям и крупной строительной организации приобрести видео за 1,5 млн евро, но те отказались.

В итоге видео удалось продать за 600 тыс. евро неназванной немецкой фирме. После этого фрагменты видео были переданы немецким СМИ – Spiegel и SZ.

Между тем, в понедельник парламент Австрии вынес канцлеру страны Себастьяну Курцу вотум недоверия в связи со скандалом.

За неделю до выборов в Европарламент СМИ опубликовали материалы, в которых утверждалось, что Штрахе якобы обсуждал с «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года.

Штрахе и почти все представители его партии покинули кабмин Австрии после разразившегося скандала.