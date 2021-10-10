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Стала известна дата присяги нового канцлера Австрии
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Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что в понедельник приведет к присяге новых канцлера и главу МИД республики.
«Этот правительственный кризис закончен, завтра в полдень я приведу к присяге нового канцлера и нового главу МИД. Работа в нашей стране сможет продолжиться», – приводит его слова РИА «Новости».
Он выразил благодарность Курцу за большой вклад в сохранение целостности государственных институтов.
В субботу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об ухода с поста из-за начатого в его отношении расследования и предложил президенту страны Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства. Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента).
В четверг вице-канцлер Австрии и лидер партии «Зеленые» усомнился в способности Курца исполнять обязанности на фоне начатого против него расследования по делу о коррупции.
Ранее Курц назвал Россию одним из важнейших торговых партнеров Австрии за пределами Евросоюза, поскольку на российском рынке работают около 600 австрийских компаний.
«Северный поток – 2» предложили отдать партнерам Газпрома в Европе
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Для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами «Северного потока – 2» могут стать европейские партнеры трубопровода, заявил аналитик Даниэль Чижевский.
«В конечном итоге, владельцем [газопровода] «Северный поток – 2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, которые и так принимают участие в проекте, и тогда все будет в соответствии с газовой директивой», – приводит мнение Чижевского РИА «Новости».
Как считает аналитик, финансирование проекта компаниями Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall может дать «некоторое поле для маневра». При этом он назвал такой сценарий «крайним вариантом».
«Газпром еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласиться вывести «Северный поток – 2» из-под юрисдикции евросоюзного законодательства», – заключил аналитик в беседе с «Польским радио».
Чижевский также напомнил, что противникам российского проекта уже вряд ли удастся помешать открытию трубопровода.
Напомним, в четверг немецкий политолог Александр Рар призвал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России. Днем ранее Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии». В компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права.
Во вторник компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС). Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными. Ранее в Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать сертификация, газовая директива ЕС и партия «Зеленые».
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Возможность встречи Путина и Зеленского оценили фразой из «12 стульев»
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».
Ведущий задал вопрос парламентарию, как может состояться встреча двух лидеров, если Киев требует вынести на саммит вопросы Крыма и Донбасса, а Москва предпочитает обсуждать проблемы двусторонних отношений между странами, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, в «Двенадцати стульях» замечательный монтер говорил, что консенсус – это согласованность позиций сторон. Если мне это поручат или Вам это поручат – мы с Вами поедем, будем договариваться с одними и с другими. Всегда, во всем мире есть у одной стороны интересы и у другой стороны интересы. Для того, чтобы сесть за стол, надо одной стороне поступиться чем-то, и второй (тоже)», – заявил Рабинович.
Депутат выразил мнение, что украинская власть должна отменить «глупые решения», мешающие проведению саммита. Кроме того, Рабинович указал на «тупую» антироссийскую риторику, которая, подчеркивает политик, не способствует улучшению отношений между странами. Также он добавил, что и власть, и оппозиция на Украине должны стремиться к проведению встречи Путина и Зеленского.
Накануне экс-глава Закарпатской и Луганской областей Украины, бывший замглавы МВД Геннадий Москаль выразил уверенность, что Будапешт заключил выгодный контракт с Газпромом, а украинским дипломатам и президенту Владимиру Зеленскому посоветовал «не спать», чтоб не упустить транзит газа через Украину.
Напомним, в четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи Путина и Зеленского. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными.
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Собчак сказала, почему уехала с места смертельного ДТП в Сочи
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала подробности смертельного ДТП по дороге в Красную Поляну под Сочи, в котором погибли два человека.
По ее словам, в данный момент она находится дома – с сотрясением мозга и многочисленными травмами.
«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду. По аварии. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в «зуме», есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», – написала Собчак в Telegram.
Она отметила, что ехала со своей командой, после столкновения потеряла сознание, после этого ассистентка перевела ее в другую машину. Телеведущая отметила, что ей предлагали госпитализацию в Сочи, однако она приняла решение лететь к сыну домой.
«Мне предлагала госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди. Пост в инстаграме с утра (Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой» – прим. ВЗГЛЯД) вышел с отложки, его забыли снять», – отметила Собчак.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.
На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».
Источник в окружении журналистки сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала.
Подозреваемые в краже морпехи США решили покинуть Россию
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Работники посольства США в Москве, подозреваемые в краже рюкзака, выбрали вариант покинуть территорию России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Так как у злоумышленников, а они являются сотрудниками посольства США, имеется иммунитет, то была направлена нота по линии МИД России американскому посольству, было предложено либо снять иммунитет и представить им возможность поучаствовать в процессе, либо немедленно покинуть территорию нашей страны. Как я понимаю, они воспользовались вторым вариантом», – приводит слова Захаровой ТАСС.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что, насколько ей известно, рюкзак пострадавшему до сих не вернули. «Видимо, что-то их там в рюкзаке заинтересовало», – отметила дипломат.
Напомним, в пятницу МИД направил в американское посольство ноту с предложением лишить дипломатического иммунитета трех сотрудников дипмиссии Соединенных Штатов в Москве для привлечения к уголовной ответственности в связи определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина. В случае отказа от снятия иммунитета подозреваемых обязали незамедлительно покинуть Россию.
В столичном главке уточнили, что троих американских морпехов, которые являются сотрудниками посольства США в Москве, заподозрили в краже рюкзака у жителя российской столицы. В главке подчеркнули, что у следствия есть доказательства, что морпехи США принесли украденный в Москве рюкзак в американское посольство.
Как стало известно, морпехи США похитили рюкзак у детского психолога Дмитрия Корнилова. По словам Корнилова, он пришел в столичный бар вечером «после тяжелого рабочего дня». Рюкзак он оставил под барной стойкой. «Кроме наличности, там были компьютерная мышь, спортивная форма и самое главное паспорт», – сказал потерпевший. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК РФ («Кража»).
Зеленскому посоветовали «не спать» после контракта Газпрома с Венгрией
Экс-глава Закарпатской и Луганской областей Украины, бывший замглавы МВД Геннадий Москаль выразил уверенность, что Будапешт заключил выгодный контракт с Газпромом, а украинским дипломатам и президенту Владимиру Зеленскому «не надо было спать», чтоб не упустить транзит газа через Украину.
«Каждая страна ищет, где дешевле… Это очень хорошая цена, которую получила Венгрия. А то, что он (контракт) пошел не так, так Украине надо было не спать. Нашим дипломатам, нашему господину (президенту Владимиру) Зеленскому, (премьер-министру Денису) Шмыгалю и всем остальным», – передает РИА «Новости» мнение Москаля, высказанное в эфире «Пятого канала»
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Кроме того, в четверг стало известно о планах Болгарии заключить с Газпромом новый долгосрочный контракт о поставках голубого топлива в Болгарию. В свою очередь экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Украинцев предупредили о неминуемой трагедии из-за политики Киева
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Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала «НАШ», что Украину ждет трагедия, если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по украинской ГТС.
Червоненко подчеркнул, что Украина может продолжать через коррупционные схемы покупать реверсный российский газ под видом европейского, но это не приведет ни к чему хорошему, передает РИА «Новости».
«Или сказать правду и прийти к ним (к России), и сказать: «Давайте договоримся, у нас трагедия». Она будет, я объясню почему. Этот злосчастный газопровод и вся система доставки газа по стране устроены так, что если в этой трубе не будет газа, то мы не сможем доставлять во все точки нашей единой, неделимой Украины газ», – заявил экс-депутат Рады.
Он подчеркнул, что газопровод, строился как основной канал поставок российских энергоносителей в Европу, и поэтому он сконструирован так, что для его работы требуется наличие в ГТС определенного количества газа. Поэтому возможное прекращение транзита приведет к коллапсу газовой системы Украины, уверен Червоненко.
В качестве примера сокращения транзита газа через территорию Украины, Червоненко вспомнил об открытии газопровода из Румынии в Молдавию, куда раньше энергоносители поставлялись через Украину.
Во вторник Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Сирийские «Панцири» сбили восемь ракет Израиля в провинции Хомс
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Комплексы «Панцирь» сил ПВО Сирии уничтожили восемь из 12 ракет, запущенных Израилем в пятницу по аэродрому Т-4 в провинции Хомс, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
«8 октября в 21.33 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы Сирийской Арабской Республики в районе Эт-Танф нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому Т-4 (Тифор) в провинции Хомс. Дежурными силами сирийских ПВО <…> Вооруженных сил САР зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства «Панцирь» уничтожено восемь ракет», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.
В результате удара шесть сирийских военнослужащих получили ранения. Имуществу Вооруженных сил Сирии нанесен незначительный материальный ущерб, добавил Кулить.
Накануне сообщалось, что ВВС Израиля нанесли ракетные удары по территории Сирии из воздушного пространства Ливана.
Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов.
Итальянский ученый опроверг открытие Америки Колумбом в 1492 году
Специалист по средневековой латинской литературе профессор Паоло Кьеза выяснил, что моряки из Генуи знали об Америке за 150 лет до ее «открытия».
Доводы ученого опубликовал журнал Terrae Incognitae. Расшифровка и детализация записей миланского монаха Гальванеуса Фламмы за 1345 год показали, что моряки из Генуи уже знали о земле, названной позднее Америка, но под названием Маркленд/Маркалада. А некоторые исландские источники и ученые определяли ее как часть атлантического побережья Северной Америки. Предполагается, что это Лабрадор или Ньюфаундленд, передает Рен ТВ.
«Мы имеем дело с первым упоминанием американского континента, хотя и в зачаточной форме, в районе Средиземноморья», – отметил Кьеза, профессор литературоведения, филологии и лингвистики Миланского университета.
Он пояснил, что Гальванеус был доминиканским монахом, который жил в Милане и был связан с семьей, которая занимала пост главы города. Он написал несколько литературных произведений на латыни, в основном на исторические темы. Его сведения ценны для получения информации об истории того времени из первых рук.
Труд Cronica universalis, который анализировал Кьеза, считается одной из его поздних работ, она осталась незаконченной. Материал подробно описывает истории всего мира, начиная с его сотворения, заканчивая моментом публикации.
Кьеза рассказал, что при переводе записей монаха узнал, что Генуя могла бы стать «вратами» для новизны, и как Гальванеус случайно услышал разговоры моряков о землях на крайнем северо-западе, пригодных для коммерческой выгоды. А также сведения о Гренландии, которую он подробно описывает.
«Эти слухи были слишком расплывчатыми, чтобы найти соответствие в картографических или научных данных», – объяснил профессор, почему Маркалада в то время не была определена как новая земля.
Ранее в США за время протестов были демонтированы более 30 памятников мореплавателю Христофору Колумбу.
Эксперт спрогнозировал влияние отставки Курца на «Северный поток – 2»
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Позиция Австрии в отношении России и проекта «Северный поток – 2» не изменится после отставки Себастьяна Курца с должности федерального канцлера, считает научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.
«Займет ли Шалленберг теперь должность исполняющего обязанности канцлера или нет, это никак не повлияет на внешнюю политику Австрии. В рамках Австрийской народной партии (АНП) немногое меняется, Себастьян Курц все еще остается во главе. Позиция австрийского правительства в отношении России и проекта «Северный поток – 2» останется такой же, какой она является сейчас», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».
Если же автрийское правительство распадется, будут объявлены досрочные выборы, если сформируют экспертное правительство, то серьезных политических решений они принимать не будут, подчеркнул политолог.
«Несмотря на сегодняшнюю рокировку, Австрия все еще остается в режиме политического кризиса и больше сконцентрирована на внутренних вопросах. Поэтому внешняя политика, в том числе отношения с Россией, к «Северному потоку – 2», мягко говоря, не приоритетны на данный момент. В целом же позиция Австрии будет зависеть от позиции Германии и нового немецкого правительства», – заключил научный директор Института политики безопасности.
В субботу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об ухода с поста из-за начатого в его отношении расследования и предложил президенту страны Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга и.о. главы правительства. Сам Курц займет место депутата Национального совета Австрии как лидер Австрийской народной партии (АНП). В МИД России уход Курца с поста канцлера назвали внутренним делом Австрии. Ранее Курц назвал Россию одним из важнейших торговых партнеров Австрии за пределами Евросоюза, поскольку на российском рынке работают около 600 австрийских компаний.
Напомним, в четверг немецкий политолог Александр Рар призвал ЕС не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.
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Устроивший смертельное ДТП под Сочи водитель рассказал о поездке с Собчак
Водитель, который вез телеведущую Ксению Собчак из Розы Хутор в аэропорт, рассказал, что пассажиры не подгоняли его, но во время движения он выехал на встречную полосу.
«За рулем автомобиля сидел Олег Цой. Он пояснил, что взял трех пассажиров – двух девушек и одного мужчину – в Розе Хутор после мероприятия и направился в аэропорт. По словам Цоя, пассажиры его не гнали, но во время движения по Краснополянскому шоссе он выехал на встречную полосу, врезался в «Фольксваген» и отскочил в автобус МАЗ», – сообщает Telegram-канал «Baza».
Отмечается, что Собчак вместе с ассистенткой отказались от медицинской помощи и уехали в аэропорт на другом такси.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.
На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».
Источник в окружении журналистки сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала.
Захарова раскритиковала невежество ведущих «Эха Москвы» после беседы о выплатах ФРГ евреям-блокадникам
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ведущую радиостанции «Эхо Москвы», которая заявила, что евреям в СССР жилось якобы очень плохо и именно поэтому правительство ФРГ решило выплатить компенсации только жителям блокадного Ленинграда еврейской национальности.
«На «Эхе Москвы» Лиза Лазерсон взялась объяснить Олегу Кашину и всему миру, почему правительство ФРГ решило выплатить компенсации только блокадникам еврейской национальности (я даже написать это не могу, честно говоря, спокойно): «Давай возьмем двух советских бабушек. Одна еврейка. Вторая нееврейка. Очевидно, у бабушки еврейки было намного больше проблем. Наверняка у нее меньше пенсия», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она указала, что после этого ведущая стала рассуждать на тему того, «что евреи-блокадники в СССР жили хуже, чем неевреи».
«Слушаю это и не верю, что на дворе 2021 (год), что мы отмечаем в эти дни юбилей нюрнбергских решений, что за послевоенные десятилетия мир придумал Всеобщую декларацию прав человека, Альянс цивилизаций и культурное разнообразие; что интернет дает возможность читать даже самые редкие книги, находить исторические документы, да и просто постоянно учиться. Получается, все это зря, если возможны подобные дикие рассуждения на массовую аудиторию?» – задалась вопросом официальный представитель российского МИД.
Она подчеркнула, что разговор завершился утверждением Лазерсон о том, что «советские евреи в огромном количестве не могли жить в Москве, а если жили, то в гетто», «на месте парка «Зарядье» был огромный еврейский райончик – еврейское гетто», «там жили еврейские купцы», «на месте «Зарядья» было огромное количество еврейских трущоб».
Захарова напомнила, что «мы призвали германских партнеров, которые осуществляли гуманитарные компенсационные выплаты, не делать различия между людьми, которые в равной степени переживали ужасы тех событий. Подчеркивали, что Берлин в знак признания своей ответственности должен найти решение на основе принципов недискриминации, справедливости и морали, без попыток прикрываться псевдоюридическими отговорками. К сожалению, нам последовательно отвечали отказом. Эта безнравственная позиция уже порождает чудовищные плоды в виде подобных «дискуссий в эфире».
Завершая сообщение, Мария Захарова поинтересовалась: «Признать свою глупость, невежество и примитив, граничащий с национализмом, ведущие «Эха Москвы» не хотят?».
Напомним, президент Владимир Путин предложил единовременно выплатить 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда.
В МИД отреагировали на уход Курца с поста канцлера Австрии
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Уход Себастьяна Курца с поста канцлера является внутренним делом Австрии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Европейская страна (Австрия), сохраняющая свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие, во многом солидаризирующаяся в каких-то вещах, отстаивающая свою точку зрения. <…> Поэтому я не очень понимаю, каким образом это (уход Себастьяна Курца с поста канцлера) всколыхнуло наше внутреннее поле. Это их внутреннее поле. Это внутреннее поле Австрии. Я думаю, что они с этим разберутся», – приводит слова Захаровой ТАСС.
В субботу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об ухода с поста из-за начатого в его отношении расследования и предложил президенту страны Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства. Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента).
В четверг вице-канцлер Австрии и лидер партии «Зеленые» усомнился в способности Курца исполнять обязанности на фоне начатого против него расследования по делу о коррупции.
Ранее Курц назвал Россию одним из важнейших торговых партнеров Австрии за пределами Евросоюза, поскольку на российском рынке работают около 600 австрийских компаний.
Машина с Собчак устроила смертельное ДТП под Сочи
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Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП на дороге в Красную Поляну под Сочи, в результате аварии погиб один человек.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen. Как сообщает Telegram-канал Readovka, арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. Находившаяся в салоне Volkswagen 35-летняя женщина погибла на месте.
Также отмечается, что пострадали 28-летний водитель легковушки и еще одна женщина-пассажир. Сама Ксения Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.
Несмотря на ДТП, телеведущая успела на свой рейс из аэропорта Сочи. После аварии Собчак пересела в такси и доехала до аэропорта, откуда улетела на запланированном рейсе.
Ранее президент Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах. Нельзя терять в ДТП такое же количество людей, как при военных действиях, заявил он на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Трамп: Россия забрала из Афганистана американскую технику
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове заявил, что Россия и Китай уже якобы разобрали и изучают вертолеты, брошенные американскими войсками в Афганистане.
По его словам, речь идет о машинах Apache. Трамп отметил, что изучив оставленные в Афганистане американские вертолеты, Москва и Пекин в скором времени могут приступить к производству более дешевых и качественных аналогов, передает РИА «Новости».
Экс-президент уточнил, что Соединенные Штаты бросили в республике военное оборудование на общую сумму около 85 млрд долларов.
Ранее Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.
В конце августа влиятельные республиканцы потребовали отставки Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Комитета начальников штабов ВС генерала Марка Милли из-за неудач действующей американской администрации в Афганистане.
Источник: Собчак требовала от водителей выезжать на встречку
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Телеведущая Ксения Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в окружении журналистки.
«Ксения постоянно перемещается между съемками и встречами, часто опаздывает. Поэтому водителям приходилось нарушать, чтобы она успевала. Что приводило к ДТП», – пояснил газете ВЗГЛЯД источник.
По его словам, до этого обходилось без жертв, а Собчак удавалось решить вопрос на месте. Одно из таких происшествий случилось в центре Москвы. Тогда водитель выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Собчак сразу предложила пострадавшему водителю компенсацию – и ситуацию удалось замять.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.
На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».
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