Вице-канцлер Австрии усомнился в способности Курца исполнять обязанности

Австрийская партия «Зеленые», входящая в правящую коалицию вместе с Австрийской народной партией (АНС), ставит под сомнение способность Себастьяна Курца продолжать исполнять обязанности канцлера Австрии на фоне расследований прокуратуры в его отношении, заявил лидер «Зеленых» и вице-канцлер республики Вернер Коглер.

В среду прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца по делу о коррупции. Со стороны оппозиции уже прозвучали призывы об отставке канцлера. Сам Курц уже выразил уверенность, что выдвинутые подозрения не подтвердятся, передает РИА Новости.

В опубликованном заявлении Коглера отмечается, что вчерашние обыски свидетельствуют о «предположительно коррупционном поведении ближайшего окружения канцлера Себастьяна Курца».

«Вместе с этим достигнуто новое измерение. Впечатление ужасающее, дело необходимо полностью прояснить. Нельзя возвращаться к повестке дня, способность канцлера действовать на этом фоне ставится под сомнение», – заявил Коглер.

Отмечается, что «Зеленые» намерены обсудить дальнейший ход действий с лидерами парламентских фракций всех парламентских партий, запланирована встреча и с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом. Австрийская партия свободы (АПС) уже заявила, что инициирует вотум недоверия Курцу и нынешнему правительству. Вотум может быть вынесен в случае, если его поддержат более 50% депутатов, а такой сценарий возможен, только если входящие в коалицию «Зеленые» проголосуют «за».

В среду прошли обыски в кабинетах доверенных лиц Курца в ведомстве федерального канцлера, в штаб-квартире Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер, а также в министерстве финансов. Согласно распространенному заявлению, прокуратура ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц. Следователи исходят из того, что в период с 2016 по 2018 годы министерство финансов использовало бюджетные средства «для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по изучению общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица».

Как ранее сообщала газета Presse, речь идет о подозрении в подкупе газеты Österreich ради публикации опросов с положительными откликами о партии. Как утверждает газета, прокуратура ведет расследование по делу о взяточничестве и коррупции в отношении официального представителя Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна, советника Штефана Штайнера, а также бывшего министра по делам семьи и исследователя общественного мнения Софи Кармасин, исследователя общественного мнения Сабины Байншаб, медиагруппы Österreich.

Ранее Курц заявил, что Россия остается одним из важнейших торговых партнеров Австрии за пределами Евросоюза, поскольку на российском рынке работают около 600 австрийских компаний.