Эксперт спрогнозировал влияние отставки Курца на «Северный поток – 2»

Позиция Австрии в отношении России и проекта «Северный поток – 2» не изменится после отставки Себастьяна Курца с должности федерального канцлера, считает научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.

«Займет ли Шалленберг теперь должность исполняющего обязанности канцлера или нет, это никак не повлияет на внешнюю политику Австрии. В рамках Австрийской народной партии (АНП) немногое меняется, Себастьян Курц все еще остается во главе. Позиция австрийского правительства в отношении России и проекта «Северный поток – 2» останется такой же, какой она является сейчас», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».

Если же автрийское правительство распадется, будут объявлены досрочные выборы, если сформируют экспертное правительство, то серьезных политических решений они принимать не будут, подчеркнул политолог.

«Несмотря на сегодняшнюю рокировку, Австрия все еще остается в режиме политического кризиса и больше сконцентрирована на внутренних вопросах. Поэтому внешняя политика, в том числе отношения с Россией, к «Северному потоку – 2», мягко говоря, не приоритетны на данный момент. В целом же позиция Австрии будет зависеть от позиции Германии и нового немецкого правительства», – заключил научный директор Института политики безопасности.

В субботу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об ухода с поста из-за начатого в его отношении расследования и предложил президенту страны Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга и.о. главы правительства. Сам Курц займет место депутата Национального совета Австрии как лидер Австрийской народной партии (АНП). В МИД России уход Курца с поста канцлера назвали внутренним делом Австрии. Ранее Курц назвал Россию одним из важнейших торговых партнеров Австрии за пределами Евросоюза, поскольку на российском рынке работают около 600 австрийских компаний.

Напомним, в четверг немецкий политолог Александр Рар призвал ЕС не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.

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