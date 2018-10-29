Кого называют «друзьями Путина» в Европе

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15 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 15:31  |  vz.ru
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США и Украина используют газ для государственного терроризма

Европейским странам стало кристально ясно, что нужно строить прямые газопроводы из России, минуя Украину.Фото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
Министр энергетики США Перри выступил с рядом жестких заявлений в адрес энергетического сектора экономики России, призывая европейцев отказаться от выгодного для них сотрудничества c нашей страной. Сделал он это, что примечательно, в Венгрии, которая активно развивает взаимодействие с РФ в этой сфере. Стоит ли России опасаться того, что ее партнеры не выдержат и поддадутся давлению американцев? Подробности...
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Смягчение статьи об экстремизме дало результат еще до принятия закона

Обвиненная в экстремизме Мария Мотузная уже сейчас смогла почувствовала на себе смягчение российского законодательстваФото: Александр Кряжев/РИА Новости
Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме, что должно остановить вал дел о репостах и лайках. При этом российское общество уже может ощутить эффект нового закона, несмотря на то, что поправки еще не вступили в силу. Как такое возможно? Подробности...
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Полет «Бурана» стал последним триумфом советского космоса

Космический корабль «Буран» сел на аэродром с высочайшей точностью и полностью автоматическиФото: Кузьмин Валентин, Пушкарев Альберт/Фотохроника ТАСС
Тридцать лет назад, 15 ноября 1988 года, советская космическая отрасль пропела свою лебединую песню. Полет орбитального корабля «Буран», который впервые в мире автоматически вернулся из космоса самолетным способом, является высочайшим достижением технологий СССР. Как именно советским инженерам удалось добиться такого успеха? Подробности...
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Как итальянские «друзья Путина» взбунтовались против евробюрократов

«Сборная» итальянского правительства готова выдержать «пенальти» ЕвросоюзаФото: Alberto Lingria/Xinhua/Global Look Press
«Итальянцы увидели истинное лицо Европы», – заявил газете ВЗГЛЯД Джанлука Савоини, бывший советник вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Давление бюрократов из Еврокомиссии на новое популистское правительство Италии грозит кризисом, по сравнению с которым греческий коллапс покажется ерундой. Чем Брюссель объясняет свое намерение оштрафовать Италию и какой может быть истинная причина?  Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как Крым влияет на спор о Курилах

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Почти 70% японцев уверены в том, что США во внешней политике не учитывают японских интересов. В Токио понимают, что страна вынуждена выстраивать собственную стратегию – а значит, искать в регионе новых друзей. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как власть и интеллигенция играют с идеей совращения

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
В стране, история которой последние сто лет – пятьдесят оттенков красного, выстраивать консервативные позиции – значит отпускать свою политическую чувственность на произвол – собственного усмотрения, страстей, влечений. Подробности...
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Кто гонит русских из Германии на родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нарушение конституции и прочих законов страны со стороны меркелевской администрации гораздо больше бесит граждан, нежели присутствие самих иностранцев. И именно поэтому пропаганда пытается придумать немцам новый расизм. Подробности...
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    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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    Кто должен бояться выхода США из ракетного договора

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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Кого называют «друзьями Путина» в Европе

          Итальянец Сальвини и австриец Курц оспаривают роль «главы самого пророссийского правительства ЕС»   15 ноября 2018, 13:30
          Фото: Max Rossi/Reuters
          Текст: Станислав Борзяков

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          Стратегия «изоляции России», объявленная США в 2014 году, не только провалилась, но и углубила раскол в стане западных союзников. С тех пор к власти в некоторых странах ЕС пришли политики, выступающие за радикальный пересмотр отношений с Москвой. Этого бывает достаточно, чтобы либеральные СМИ клеймили их «друзьями Путина». Как бы там ни было, друзей нужно знать в лицо.

          Когда западная пресса пишет о «друзьях Путина в Евросоюзе», речь, как правило, идет о материалах критического, зачастую пропагандистского характера. Отдельных политиков – как во власти, так и в оппозиции – регулярно обвиняют в том, что они слишком дружелюбны в отношении Москвы и тем самым «предают общеевропейские интересы», являясь «слабым звеном», а то и «пятой колонной». Тем забавнее тот факт, что полгода назад в интервью голландской газете Trouw «другом Путина» назвал себя и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, и ему за это ничего не было, как, впрочем, нет и не было никаких практических подтверждений этой его «дружбы».

          Оппозиция, будь то Марин Ле Пен во Франции или «Альтернатива для Германии» в ФРГ, – предмет отдельного разговора. Но у власти в некоторых странах ЕС действительно находятся люди, заявления и действия которых позволяют обозначить их – пускай и условно – «друзьями России».

          Италия: самый главный друг

          Приход к власти в Италии правоцентристской коалиции и популистов из «Движения пяти звезд» западные политологи называли «страшным ударом по Евросоюзу» и, в то же время, «крупным успехом Путина», хотя Москва к победе этих партий на выборах никак не причастна, а «успех» не нужно путать с «удачей». Однако доля правды в подобных определениях все-таки есть: еще никогда в действительно крупной и влиятельной стране ЕС правительство не состояло из людей, чья идеология настолько бы противоречила генеральной линии Брюсселя.

          Правоцентристская коалиция – это (в порядке возрастания значимости) христианские демократы из «Мы с Италией», правые консерваторы из «Братьев Италии», партия бывшего премьера Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» и «Лига Севера» Маттео Сальвини. Особенно европейских бюрократов беспокоил Сальвини. Он возглавляет политическую силу принципиальных евроскептиков и умеренных националистов, а всего пять лет назад «Лига» и вовсе была откровенно сепаратистской партией, выступавшей за объединение северных областей страны в суверенное государство Падания.

          Больше всего депутатов смогли провести «северяне», так что премьер-министром – по логике вещей – должен был стать именно Сальвини. Но его кандидатура была абсолютно неприемлема и для европейской бюрократии, и для президента страны, утверждающего состав кабмина. Поэтому Сальвини довольствовался постами вице-премьера и министра внутренних дел, что, в общем-то, логично – борьба с нелегальной миграцией была одним из главных лозунгов «Лиги Севера». Кабмин же возглавила как бы компромиссная фигура независимого депутата Джузеппе Конте. Но уже через несколько дней после вступления в должность он призвал вернуть Россию в G7, пообещал добиваться прекращения «войны санкций», а впоследствии заявил о «развороте к России» и доказал свою способность к фронде – серьезным конфликтам с Брюсселем.

          В конце октября Конте прилетал в Москву, где его принял Владимир Путин, и после переговоров стороны выглядели весьма довольными друг другом. Это спровоцировало атлантистов в европейских элитах на несколько истеричных комментариев, при этом многие сходились на том, что «Конте – это хотя бы не Сальвини». Их чувства можно понять: между «Лигой Севера» и «Единой Россией» существует договор о сотрудничестве, а в областном совете Венето (это там, где Венеция) сторонники Сальвини, сформировав большинство, приняли заявление о признании Крыма частью России.

          Учитывая близость позиций Путина и Сальвини по многим международным вопросам, личные отношения российского президента с Берлускони и наличие общего врага у Москвы, «Лиги Севера» и «Движения пяти звезд» в виде евросоюзовской бюрократии, «итальянские друзья Путина» пока что выглядят не только наиболее влиятельными в ЕС, но и наиболее надежными. И тут, наверное, стоит вспомнить о том, что даже в период холодной войны у СССР и Италии складывались «особые» (то есть довольно теплые по меркам эпохи) отношения. Этому не помешало даже то, что Леонид Брежнев, как считается, Италию недолюбливал – не мог простить «акта неуважения», когда незадолго до отставки Хрущева президент этой страны фактически отказал будущему генсеку в личной встрече.

          Австрия: самый лучший друг

          В отличие от Рима, Вена не входит в НАТО, поэтому рычагов давления на ее суверенитет меньше, однако и заплатить по итогам вхождения в австрийскую власть евроскептиков ей пришлось чуть побольше. Как и в случае с Италией, МВД и пост вице-канцлера достались националисту Хайнцу-Кристиану Штрахе – лидеру Партии Свободы, после чего, как утверждает The Daily Beast, национальные силовые службы стран НАТО резко сократили количество оперативной информации, которой делятся с официальной Веной. Они искренне боятся, что теперь эта информация может оказаться доступной и Москве, тем более что между Партией Свободы и «Единой Россией» тоже существует договор о сотрудничестве.

          Позиции «северян» и «свободовцев» совпадают и по другим болезненным для Брюсселя вопросам: сотрудничество с Москвой, отмена санкций, признание нового статуса Крыма, евроскептицизм, противодействие миграции. А после того как глава МИД Карин Кнайсль, попавшая в правительство по квоте Партии Свободы, пригласила президента России на свою свадьбу, за австрийским правительством в европейской прессе (например, в немецкой газете «Хандельсблат») прочно закрепилось понятие «лучших друзей Путина», хотя итальянцы, наверное, могли бы это оспорить.

          Тогда спецслужбы вновь взяли слово, и с подачи британцев между Москвой и Веной разгорелся шпионский скандал, который, однако, не привел к желаемому результату – ссоре «лучших друзей». «Мы являемся страной с хорошими контактами с Россией, мы нацелены на диалог, это не изменится в будущем», – заявил канцлер Себастьян Курц, Австрийская народная партия которого также настроена в отношении Москвы вполне дружелюбно.

          На момент принесения присяги Курц являлся самым молодым главой правительства в мире, сейчас ему всего 32 года. На это часто обращает внимание оппозиционная ему пресса, намекая в том духе, что «матерый националист Штрахе» и «хитрый политикан Путин» крутят неопытным канцлером как хотят. Но такая тактика, судя по всему, не работает. Курца нельзя отнести к принципиальным евроскептикам, но в силу возраста он в меньшей степени «сросся» с традиционными элитами ЕС, потому имеет дополнительное пространство для маневра. При этом отличительной чертой главы правительства Австрии является умение рационализировать свои шаги, и о выгоде для Вены от сотрудничества с Москвой он рассуждает весьма убедительно.

          Венгрия: самый консервативный друг

          Премьер-министра Виктора Орбана, чья политическая сила не первый год громит конкурентов на выборах всех уровней и перестраивает законодательство страны под себя, называли не только «другом Путина», но и «венгерским Путиным». Насколько подобное Орбану льстит – вопрос открытый, но Будапешт и Москва умудрились сохранять хорошие отношения даже в «кризисный» 2014 год, когда Крым вернулся на родину, на Украине началась война, а конфликт Москвы с Вашингтоном, Берлином и Брюсселем вышел в крутое пике.

          Всё это может показаться довольно странным, ведь еще сравнительно недавно венгры считались чуть ли не главными русофобами Европы, уступая в этом разве что прибалтам, а Орбан был в числе тех, кто поддерживал антироссийскую истерику. Когда в 1999 году его страна вступала в НАТО, а само НАТО бомбило Югославию, русскоговорящим в венгерских ресторанах и кафе запросто отказывали в обслуживании, вспоминая про «многолетнюю оккупацию» и 1956 год. Но время шло, и победили деньги: венграм очень не нравится санкционная война с Россией (их сельское хозяйство – в числе особо пострадавших) и нравятся российские инвестиции, российские туристы и российские атомщики, расширяющие АЭС «Пакш».

          Премьер-министр Венгрии и лидер партии Фидес — Венгерский гражданский союз Виктор Орбан (фото: Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press)
          Премьер-министр Венгрии и лидер партии Фидес — Венгерский гражданский союз Виктор Орбан (фото: Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press)

          Что касается самого Орбана, он позиционирует свою страну и себя лично как главный оплот консерватизма внутри ЕС – чтобы без мигрантов, гей-браков и указаний от европейских либеральных бюрократов. Примерно так же в Польше ведут себя ставленники Ярослава Качиньского, но они по определению настроены на конфронтацию с Москвой. Орбан вполне мог пойти по польскому пути, но предпочел усилить свой политический и международный вес «особыми отношениями» с Кремлем, а заодно попытался развивать те формы экономического взаимодействия с РФ, которые дожили до наших дней со времен социализма.

          Экономическое взаимодействие, проще говоря, межгосударственный бизнес – это всегда хорошо, но Орбан полезен Москве еще и тем, что является наиболее антиукраинским лидером в рамках ЕС. Эмоциональный конфликт с Киевом из-за раздачи венгерских паспортов в Закарпатье и отмены обучения в школах на венгерском привел, например, к тому, что Будапешт периодически блокирует заседания формата Украина – НАТО.

          Понятно, что «русофильство» Орбана обусловлено лишь совпадением отдельных интересов, наличием общих с Москвой противников (общеевропейских и украинских бюрократов) и нежеланием отказываться от выгодных контрактов. Но, как показывает мировая практика, браки по расчету нередко приводят к надежным и долговечным союзам.  

          Греция и Кипр: самые старые друзья

          Афины и Никосию Европейский совет по международным отношениям назвал «троянскими конями России» еще в 2007 году, а корни наших «особых отношений» и вовсе уходят в глубину веков. Все связи между греками и русскими в исторической, культурной и духовной парадигмах можно расписывать долго, суть же в том, что Москве в общем-то неважно, политики с какой именно идеологией побеждают на выборах в Греции и Республике Кипр (предыдущий президент государства-острова вообще был коммунистом). Доброжелательное отношение и стремление к сотрудничеству с Россией сохраняются там всегда. Афины и Никосия даже визы между РФ с ЕС готовы отменить хоть завтра, но для решения этого вопроса в Еврокомиссии, Евросовете и Европарламенте одних греков маловато будет. 

          Нынешний глава греческого правительства Алексис Ципрас по большинству вопросов может считаться антагонистом тех, кто правит сегодня в Италии, Австрии и Венгрии. Он не националист и не консерватор, а ультралевый, но тоже евроскептик, что по-прежнему хорошо. Для Греции евроскептицизм вообще логичен – ее можно назвать одной из стран, в наибольшей степени пострадавших от вступления в ЕС и последовавшей за этим экономической политики «разделения труда»: на туризме слишком много не заработаешь, а контрсанкции РФ заметно подкосили и местное сельское хозяйство.

          Но большие проблемы от ЕС имели следствием и наибольшую зависимость от ЕС. Ципрас дрался как лев, но из Берлина и Брюсселя его «принудили к порядку» – греки надежно сидят на кредитной игле и ничего не могут с этим поделать. Так пожелания «всеобъемлющего сотрудничества с Россией» отошли на второй план, а недавно это сотрудничество было омрачено дипломатическим скандалом. Сперва многие не могли взять в толк, что именно произошло и о каких «попытках российских дипломатов» «бесцеремонно влиять на внутренние дела Греции» вообще идет речь. Сейчас кажется вполне вероятным, что речь шла об Афоне и томосе для украинских раскольников, а время показало, что на перспективу отношениям двух стран ничего страшного не угрожает – стерпится-слюбится, как уже бывало не раз.

          Другое дело, что и Афинам, и Никосии под грузом экономических и внутриполитических проблем сейчас не до того, чтобы выступать пророссийскими лоббистами в первых рядах, и к этому нужно относиться с пониманием.

          Чехия и Словакия: самые тихие друзья

          Социалист и бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо дружил с Россией по той же причине, что и Орбан. С одной стороны, местные сельхозпроизводители и бизнесмены страдали от санкций, с другой, словаки были резко настроены против мигрантов и либеральных веяний ЕС. Однако Словакия зависит от Евросоюза значительно больше, чем Венгрия, а Фицо не мог похвастаться харизмой своего венгерского коллеги. Короче говоря, эту разновидность «дружбы с Россией» в самой России заметили немногие.

          Полгода назад, после убийства журналиста Яна Куцака, занимавшегося вскрытием коррупционных схем в словацких элитах, Фицо ушел в отставку, а правительство возглавил его однопартиец и заместитель Петер Пеллегрини. Вот, собственно, и все перемены: Братислава по-прежнему желает хороших отношений с Москвой и призывает отменить санкции, но держится тихо и чаще примыкает к венгерским инициативам, чем продуцирует собственные.

          Что же касается Чехии, президент Милош Земан иногда ведет себя так, будто Варшавский договор, СЭВ и «нерушимая дружба социалистических стран» по-прежнему в силе. Однако внешнюю политику в Чехии определяет не президент, а правительство – основные властные рычаги находятся именно там. Сейчас кабмин возглавляет бизнесмен и этнический словак Андрей Бабиш. Его тоже называют евроскептиком и «другом России», но это почти никак не отражается на практике.

          Во-первых, Бабиш мало интересуется внешней политикой как таковой, предпочитая сосредотачиваться на внутренней проблематике. Во-вторых, с ним тоже случился «казус Трампа». В отличие от ситуации в Словакии, часть чехов и чешских элит настроены резко антироссийски и постоянно шельмовали Бабиша как «прокремлевского» кандидата. Выборы он все-таки выиграл, но российская тема стала для него токсичной, и теперь премьер старается лишний раз ее не поднимать.


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