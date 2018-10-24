Как итальянские «друзья Путина» взбунтовались против евробюрократов

«Итальянцы увидели истинное лицо Европы», – заявил газете ВЗГЛЯД Джанлука Савоини, бывший советник вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Давление бюрократов из Еврокомиссии на новое популистское правительство Италии грозит кризисом, по сравнению с которым греческий коллапс покажется ерундой. Чем Брюссель объясняет свое намерение оштрафовать Италию и какой может быть истинная причина?

В среду замглавы правительства Италии, 32-летний лидер популистской партии «Движение пяти звезд» Луиджи ди Майо объявил: кабинет министров отверг ультиматум Евросоюза о внесении поправок в проект бюджета страны. Правительство сформировало «именно тот бюджет, который нужен стране, чтобы восстановиться», объявил политик.

Напомним, что ранее, в октябре, Еврокомиссия уже отвергла проект итальянского бюджета и потребовала внести поправки. В случае отказа Италии грозит штрафная процедура, что может привести к сокращению помощи со стороны ЕС. В чем причина «наезда» Брюсселя на итальянское правительство, которое в европейской прессе часто именуют правительством «друзей Путина». Дьявол кроется в деталях.

Судя по заявлению ди Майо, правительство Италии решило не превышать установленную планку дефицита в 2,4% от объема ВВП. Поясним: по нормам ЕС согласно Пакту стабильности и роста дефицит не должен превышать 3% от ВВП страны. Это стандартная планка, которую страны ЕС обязаны ежегодно устанавливать при принятии бюджета. Исключения делались для стран, переживающих кризис, правда, лишь тогда, когда они четко следовали разработанной ЕК программе жесткой экономии. Нетрудно заметить, что итальянский бюджет укладывается в стандартные нормативы, прописанные в Брюсселе. «Итальянский бюджет не нарушает требование о бюджетном дефиците», – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД декан факультета управления и политики МГИМО, специалист по Италии Генри Сардарян.

Однако в случае с Италией чиновники Еврокомиссии требуют установить планку дефицита не в 3%, а в 2%.

Дается следующее объяснение. «В своем новом прогнозе исполнительный директор ЕС прогнозирует – предлагаемый бюджет Рима приведет к тому, что бюджетный дефицит Италии в 2019 году достигнет 2,9% и 3,1% в 2020 году, нарушив 3-процентный потолок, установленный Пактом стабильности и роста», – сообщает портал Euractiv. Получается, что «прегрешение» Италии состоит в том, что, возможно, в следующем году «потолок» будет пробит аж на 0,1%. Довольно слабая причина для того, чтобы подвергать Италию, переживающую сейчас банковский кризис, довольно болезненным евросанкциям.

«Главный фактор, на который обращает внимание Европейский союз, – это объем долга Италии, который составляет практически 140–150% от ВВП и является для ЕС центральным вопросом», – полагает Генри Сардарян.

«Если достичь соглашения не удастся, Италии грозит штраф в размере 3,5 млрд евро», – отмечает германское издание Spiegel. Если же популистское правительство уклонится от уплаты этого штрафа, то ЕС может постичь финансовый и политический кризис, в сравнению с которым греческий коллапс 2015 года «покажется ерундой», полагает немецкое издание.

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Похоже, что причина давления евробюрократов – не только и не столько в «неправильном» бюджете и даже не в объеме долга. Напомним, что в августе ди Майо грозил сократить взносы в бюджет Евросоюза из-за невыполнения странами–участницами объединения своих обязательств по приему мигрантов. Напомним также, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, в том числе недавно, в октябре, что санкции ЕС против России должны быть сняты.

Можно предположить, что по замыслу Брюсселя наказание должно серьезно сказаться на положении граждан Италии и, видимо, должно спровоцировать недовольство граждан новыми властями – и это «скорректирует» поведение излишне независимой Италии.

Сторонники действующей итальянской власти храбрятся. «Я думаю, итальянцы сейчас еще раз увидели настоящее лицо Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД Джанлука Савоини, президент ассоциации «Ломбардия – Россия», бывший советник Маттео Сальвини (лидера партии «Лига Севера» и вице-премьера в правительстве Конте).

«В 2018 году ненормально и бесполезно применять санкции против других стран», – подчеркнул Савоини. Если руководство ЕС действительно начнет давление на Италию, то это приведет лишь к тому, что на выборах в Европарламент в мае будущего года итальянцы будут голосовать за Лигу и «Движение пяти звезд».

Савоини подчеркнул: нынешнее итальянское правительство пошло на меры, вызвавшие раздражение евробюрократов, чтобы успеть реализовать цели, обещанные Лигой и ее союзниками при победе на выборах в Италии. «Свои идеи мы не меняем», – заявил собеседник.

Савоини подчеркнул: «Правительство Италии намерено учитывать интересы итальянских граждан и учитывать то, что сейчас продолжается серьезный экономический кризис. Евросоюз не намерен помочь нам с его разрешением. Поэтому правительство намерено вести новую политику в экономике.

ЕС не может решать за нас, за наших граждан, за наше будущее».

Ультиматум Еврокомиссии безразличен Италии, добавил политик. По его мнению, кабинет Джузеппе Конте «готов к последствиям ультиматума», но главное – Савоини уверен, что «уже в 2019 году Еврокомиссия будет другой». «Выборы в ЕС изменят все, люди будут голосовать за популистов и идентитаристов, эти партии окажутся в большинстве», что скажется и на составе ЕК, предрекает Савоини.

Что касается нынешней ситуации, то экс-депутат Европарламента, журналист Джульетто Кьеза прогнозирует: существующее напряжение между итальянским правительством и Евросоюзом приведет к неизбежному столкновению Рима и Брюсселя.

«Правительство Италии, господин Конте и министры ди Майо и Сальвини знают об этом напряжении, но они публично заявили, что намерены и дальше двигаться в выбранном направлении. Существуют разные политические и социальные планы, которые правительство Италии не намерено согласовывать с Европой», – заявил Кьеза.

«Будет ли Центробанк Европы поддерживать намерение итальянского правительства? Будет ли помогать правительству Италии рефинансировать его программу в новых условиях? Этого никто не знает», – констатировал Кьеза. Эксперт также не исключил, что с начала 2019 года Центробанк ЕС перестанет выдавать деньги Риму и встанет вопрос о том, как правительству Италии осуществлять собственную программу.

При этом действия римского правительства поддерживаются большинством итальянцев. «На сегодняшний день опросы общественного мнения говорят о том, что консенсус вокруг нынешнего правительства растет и правительство Италии сохраняет более 50% поддержки среди избирателей. С одной стороны, есть консенсус, а с другой – большинство голосов внутри парламента, которые гарантируют поддержку правительства», – добавил Кьеза.

На это же обстоятельство указывает и Генри Сардарян. «В Италии впервые за достаточно долгий период времени сформировано правительство, к которому объем поддержки населения превышает 50–60%. Нормальным показателем всегда считалось 25–30% поддержки», – указал эксперт. Сейчас правительство было сформировано двумя наиболее популярными силами в стране – «Движением пяти звезд» и Лигой, напомнил он.

Так что нынешний демарш итальянских властей был «практически беспроигрышным», считает Сардарян. Если в конечном счете Евросоюз решит в жесткой форме наказать Италию, то у Сальвини и у «Движения пяти звезд» (которые не являются поклонниками ЕС, выступают за выход из него или за минимизацию его роли) появится отличный повод сказать населению: «Мы хотели провести реформу, мы сделали все, что могли. И за то, что мы хотели, чтобы у нашего населения был гарантированный минимальный размер оплаты труда, ЕС вводит против нас финансовые санкции».

«Сегодня в Италии уже практически поровну число тех, кто выступает за выход из ЕС, и тех, кто выступает за то, чтобы там остаться.

Подобные шаги будут склонять все больше итальянцев к идее о том, что без Евросоюза их правительство могло бы обеспечить качество жизни на более высоком уровне», – отметил собеседник. В том случае, если ЕС не пойдет навстречу и не примет бюджет Италии, дело может дойти до выхода Италии из еврозоны, прогнозирует Сардарян.