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24 октября, среда  |  Последнее обновление — 21:07  |  vz.ru
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«Проблем очень много. С ними сталкиваются граждане России в Америке, а американские граждане – в России. Просто об их проблемах не пишет пресса, это не резонансные дела, они касаются рядовых граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов после того, как американские коллеги отвергли предложение СПЧ о сотрудничестве. Подробности...
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          Демонизация России добралась даже до итальянской подземки

          ЧП в Италии обнажило ветхость римской подземки, в отличие от московской   24 октября 2018, 19:30
          Фото: Yara Nardi/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          «Русские виноваты!» Этот возглас на Западе звучит теперь не только в заявлениях на предвыборную и военную тему – как выясняется, русский след можно найти даже в обычной техногенной аварии. Случившееся с российскими болельщиками в метро Рима заставляет с благодарностью вспомнить, как устроена другая подземка – московская.

          Есть популярная американская карикатура: пес сидит на фоне упавшей рождественской елки, снизу подпись Russians did it («Это сделали русские»). К сожалению, уровень мышления многих европейских политиков, причем даже из стран, где у власти находятся якобы «пророссийские» политики, не так уж далеко ушел от этого пса.

          Вечером 23 октября в Риме произошло чрезвычайное происшествие, которое чудом обошлось без жертв. На станции «Репубблика – Театро-делль-Опера» эскалатор внезапно ускорился, люди начали падать друг на друга. В результаты пострадали более 30 человек, в том числе болельщики российского футбольного клуба ЦСКА.

          Когда подобное случилось в Москве в 1982 году в час пик на станции метро «Авиамоторная», погибли восемь человек, 30 пострадали. Причиной аварии стало неправильное обслуживание новых тормозов и некоторые конструктивные недоработки. После этого все эскалаторы московского метро были модернизированы, и больше таких трагедий в Москве не повторялось.

          В Риме тоже уже была трагедия, связанная с эскалатором. В 2005 году на станции «Тибуртина» женщина-ученый из Йоркского университета Салли Балдвин попала в неожиданно образовавшуюся в эскалаторе щель и погибла, еще двое мужчин пострадали, но остались живы. Тогда почему-то никому не пришло в голову говорить, что погибшая «сама виновата».

          В случае с болельщиками «сами виноваты» почти сразу заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. По его словам, «виноваты десятки пьяных псевдоболельщиков, которые скакали». Мэр Рима Вирджиния Раджи не была столь однозначна, но тоже не исключила, что вина лежит в первую очередь на самих болельщиках, которые «прыгали и танцевали». Впрочем, она хотя бы пожелала выздоровления пострадавшим и уточнила, что о реальных причинах произошедшего пока что говорить рано.

          Напомним, что в Москве этим летом прошел чемпионат мира по футболу. Трезвые и пьяные болельщики скакали, прыгали и танцевали везде, в том числе на эскалаторах, которые в Московском метрополитене на большинстве центральных станций длиннее, чем в Риме, а на некоторых – старше. Ни одного эксцесса не зафиксировано.

          Принципиальное отличие в том, что в московском метро эскалаторы регулярно ремонтируются и меняются. В Риме же ситуация куда хуже – муниципальная транспортная служба Atac, которая управляет метрополитеном, – банкрот, долги превышают 1,3 млрд евро (около 97 млрд рублей).

          «Транспортная сеть в городе больна, она страдает от забастовок, неявки работников и износа автопарка. Ее автобусы загораются в процессе эксплуатации», – цитирует телеканал 360° местную прессу. По свидетельству одного из пассажиров, постоянно ездящего по этой ветке, эскалатор находился в аварийном состоянии», – пишет ТАСС со ссылкой на газету Corriere della Sera.

          По словам президента Метрогиптранса Николая Шумакова, «любое проявление – заполненный или полузаполненный эскалатор, бегущие, стоящие или прыгающие люди –

          все системы и узлы эскалаторов должны выдержать любую нагрузку. У нас, в Москве, так оно и есть.

          Более того, эскалаторы должны нормально эксплуатироваться. Если к этим машинам никто никогда не подходит, то будут и обрывы цепей, и все, что угодно».

          Поэтому версия «русские сделали это» не выдерживает ни малейшей критики. Тем более ни опубликованные видеозаписи, ни свидетельства болельщиков и болельщиц не подтверждают заявления Сальвини и Раджи.

          В футбол, напомним, играют не только в Москве и Риме, и не только в этих двух городах есть метрополитен. Поэтому если бы буйные болельщики в принципе могли уронить и сломать исправный эскалатор – они бы уже это давным-давно сделали.

          Будем надеяться, что итальянские следователи разберутся, кто и что в действительности является виновником аварии эскалатора. Но гораздо интереснее другое – почему словами «русские сделали это», или, как вариант, «русские виноваты» регулярно пытаются объяснить вообще все возникающие в Европе проблемы? В Греции местные футбольные фанаты напали на российских журналистов, что беспрецедентно. Сами «русские виноваты». В Испании местные боевики напали на болельщиков «Спартака», а полицейский умер от сердечного приступа. Снова «русские виноваты», и российскую команду даже оштрафовали. И это не говоря о разнообразных «попытках вмешаться в выборы», «хакерских атаках» (без единого пострадавшего) и национальной забаве шведов – поиску «русских подлодок».

          Одного присутствия поблизости от места любого происшествия человека с русской фамилией уже достаточно для того, чтобы сказать «русские виноваты», и европейская публика благодарно принимает эту версию.

          Причем совершенно неважно, в какой конкретно стране происходит дело и какие политики находятся у власти. Нынешние итальянские власти называют «друзьями Путина», более того, премьер-министр этой страны Джузеппе Конте в эти дни находится в Москве. Российский президент Владимир Путин попросил его передать «слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, который оказывает помощь российским футбольным болельщикам, которые пострадали во время инцидента в римском метро».

          Эта благодарность, безусловно, лишь дипломатия, потому что, как свидетельствуют болельщики, помощи пришлось ждать полчаса – и это в центре европейской столицы!

          Опять-таки возникает вопрос: а если бы пострадали не российские болельщики, а представители какой-то другой страны, была бы работа «экстренных» служб итальянской столицы более оперативной?

          Пока что попытки во всем искать «русских след» работают скорее против самих европейцев, а не против граждан России.

          Вместо того чтобы анализировать реальные причины, приведшие к поражению Хиллари Клинтон, «Брекзиту», настойчивым попыткам Каталонии объявить независимость, неспособности правоохранительных органов обуздать собственных футбольных хулиганов и нелегальных мигрантов и так далее, европейские политики и аналитики повторяют: «русские сделали это», «русские виноваты»!

          Реальные проблемы от этого не исчезнут, и рога у нас с вами не вырастут, но договариваться с подобной демонизированной в глазах европейского обывателя Россией станет гораздо сложнее. Необходимость же договариваться очевидна: Россия с XVIII века стала неотъемлемым элементом европейской политики, экономики, безопасности, культуры и так далее.

          Возможно, тем, кто сейчас во всем винит русских, потом станет стыдно. Но гораздо проще уже сейчас перестать выставлять себя на посмешище, сидя на фоне поваленной елки и гавкая: «Русские сделали это!»


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