Пострадавшие на эскалаторе болельщики ЦСКА собрались судиться с Римом

Официальный клуб болельщиков московского ФК ЦСКА заявил, что после инцидента в римском метро, в результате которого пострадали россияне, будет подан коллективный иск.

«Для подачи коллективного иска в адрес римской стороны просим всех пострадавших обратиться в клуб болельщиков, а также обязательно сохранять все справки и выписки, которые вы получили или еще получите во время лечения», – приводит «Интерфакс» заявление клуба болельщиков.

При этом болельщики отвергли свою причастность к тому, что эскалатор вышел из строя.

«Со слов свидетелей никаких «танцев, прыжков и бардака» на эскалаторе не было. Среди пострадавших самые тяжелые травмы получили девушки, у них переломаны ноги и порваны мягкие ткани», – говорится в заявлении.

Также указывается на сообщения итальянских СМИ о том, что эскалатор был аварийным с 2016 года.

Фанаты ЦСКА и ранее опровергали слова мэра Рима о прыжках на эскалаторе. Поверенный в делах посольства России в Италии Максим Бурляй сообщил, что, по уточненным данным, при аварии в метро пострадали 16 россиян.