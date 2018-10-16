Россияне получили тяжелые увечья из-за аварии на эскалаторе в Риме

Число пострадавших при обрушении эскалатора в римском метро выросло до 30 человек, сообщили в посольстве России в Италии.

В дипведомстве отметили, что семеро из 30 раненых находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Авария произошла в час пик – около 19.00 по местному времени (20.00 мск), передает «Интерфакс» со ссылкой на посольство Италии в Москве.

Итальянское издание La Repubblica сообщает, что пострадали 20 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. 19 раненых – россияне, отметили журналисты. Также в статье говорится, что к обрушению эскалатора привело поведение болельщиков ЦСКА, которые прыгали на нем. Один болельщик лишился ноги.

В пожарной службе сообщили, что в инциденте пострадали 15 человек, передает РИА «Новости».

Напомним, в метро Рима в районе станции Reppublica обрушился эскалатор, когда на нем передвигались болельщики ЦСКА, приехавшие на матч Лиги чемпионов с местной «Ромой».