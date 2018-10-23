Эскалатор метро в Риме «взбесился» под фанатами из России, есть пострадавшие

В итальянской полиции заявили, что по меньшей мере восемь болельщиков ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима.

«Группа болельщиков ЦСКА поднималась наверх со станции. В этот момент произошло обрушение эскалатора. Различные ранения получили по меньшей мере восемь из них. Число пострадавших может вырасти», – сказал представитель римской полиции, передает РИА «Новости».

Болельщиков госпитализировали в больницы Рима. Станцию метро Repubblica, в районе которой произошел инцидент, закрыли.

В сети также появилось видео с обрушением эскалатора.

В среду вечером ПФК ЦСКА в матче Лиги чемпионов сыграет с итальянской «Ромой».