Уточнены данные по числу пострадавших в римском метро россиян

Ранения в римском метро получили 16 россиян, они были госпитализированы; восемь человек уже выписаны, сообщил поверенный в делах посольства России в Италии Максим Бурляй.

Бурляй сообщил, что, по уточненным данным, «были госпитализированы 16 россиян», передает РИА «Новости».

По состоянию на 9.15 мск восемь человек уже выписаны, «остальным продолжают оказывать медицинскую помощь». Кроме того, «ночью были сделаны несколько операций, в настоящий момент проводятся еще две операции».

При этом состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Отмечается, что посольство России в Италии открыло горячую линию в связи с инцидентом.

Прокуратурой Рима было заведено следственное дело из-за данного инцидента. Также ведомственную проверку назначила городская служба транспорта.

Во вторник на месте ЧП побывала мэр Рима Вирджиния Раджи, которая пообещала детально разораться в причинах происшедшего.

Напомним, накануне в римском метро «взбесился» эскалатор, из-за чего около 30 человек получили ранения. Сообщалось, что 15 из них – россияне, которые приехали в Италию на матч ЦСКА с ФК «Рома». РФС предложил помощь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА.

Один из очевидцев рассказал, что скорая приехала на место происшествия только через 25 минут.