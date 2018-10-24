Уточнены данные по числу пострадавших в римском метро россиян

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24 октября, среда  |  Последнее обновление — 10:53  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Путину предстоит встреча с новым Трампом

Джон Болтон становится регулярным гостем в КремлеФото: Maxim Shemetov/Reuters
До новой встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом осталось меньше трех недель. Переговоры двух президентов пройдут в Париже, где будет отмечаться столетие окончания Первой мировой войны. Таков главный публичный итог визита в Москву помощника Трампа Джона Болтона и его встречи с президентом Путиным. Подробности...
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Как в армии России появились «вежливые люди»

На фото – бойцы советского спецназа в Афганистане. В их руках – впервые захваченные американские ПЗРК «Стингер»Фото: из личного архива автора
24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения – частей, известных как спецназ. Это слово, вошедшее в иностранные языки, стало символом крайне эффективной, скрытной и весьма искусной военной мощи. С чего началось создание спецназа и какие важнейшие задачи эти подразделения решают сегодня? Подробности...
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Почему Запад не спешит наказывать Саудовскую Аравию за «дело Хашогджи»

После гибели Хашогджи Саудовская Аравия пока что отделывается легким испугомФото: ALI HAIDER/EPA/ТАСС
Погибший в Стамбуле журналист Джамаль Хашогджи не стал «новым Скрипалем». И не только потому, что один погиб, а другой жив. Ни США, ни Британия, ни ЕС не спешат вводить санкции против королевского двора Эр-Рияда или высылать саудовских дипломатов из своих столиц. Чем вызвано такое разительное различие с недавним антироссийским накатом? И почему за весь мир приходится отдуваться одному Эрдогану? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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В 2024 году Россию ждут большие перемены

Дмитрий Ольшанский, публицист
Простейшие обстоятельства смены поколений и исторических циклов говорят о том, что примерно в 2024–2025 году в России должна начаться какая-то новая жизнь. Но какая именно? Подробности...
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«Бренд» ГРУ усложнил жизнь спецслужбам Запада

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Западные элиты добились того, что «ГРУ» буквально пришло на смену КГБ и теперь располагает имиджем крайне опасной спецслужбы. Нам стоит порадоваться расширению возможностей российской разведки. Подробности...

Зачем лжеученые призывают нас отказываться от детей

Владимир Добрынин, журналист
Рецепты борьбы с глобальным потеплением растут оттуда же, откуда и стихи Ахматовой, – из сора, но перепробованы должны быть все по очереди. Только заработать на них удастся не всем, а наиболее бессовестным. Подробности...
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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
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          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:

          Уточнены данные по числу пострадавших в римском метро россиян

          24 октября 2018, 10:15

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Ранения в римском метро получили 16 россиян, они были госпитализированы; восемь человек уже выписаны, сообщил поверенный в делах посольства России в Италии Максим Бурляй.

          Бурляй сообщил, что, по уточненным данным, «были госпитализированы 16 россиян», передает РИА «Новости».

          По состоянию на 9.15 мск восемь человек уже выписаны, «остальным продолжают оказывать медицинскую помощь». Кроме того, «ночью были сделаны несколько операций, в настоящий момент проводятся еще две операции».

          При этом состояние пострадавших оценивается как стабильное.

          Отмечается, что посольство России в Италии открыло горячую линию в связи с инцидентом.

          Прокуратурой Рима было заведено следственное дело из-за данного инцидента. Также ведомственную проверку назначила городская служба транспорта.

          Во вторник на месте ЧП побывала мэр Рима Вирджиния Раджи, которая пообещала детально разораться в причинах происшедшего.

          Напомним, накануне в римском метро «взбесился» эскалатор, из-за чего около 30 человек получили ранения. Сообщалось, что 15 из них – россияне, которые приехали в Италию на матч ЦСКА с ФК «Рома». РФС предложил помощь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА.

          Один из очевидцев рассказал, что скорая приехала на место происшествия только через 25 минут.


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