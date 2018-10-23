РФС предложил помощь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) выразил готовность оказать помощь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА.

В пресс-службе организации сообщили, что РФС находится на связи с ЦСКА и российским консульством в Риме, передает ТАСС.

Кроме того, для пострадавшим в результате инцидента в римском метро официальный фан-клуб болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА организовал сбор средств.

Напомним, из-за аварии на эскалаторе в римском метро возле стадиона Олимпийский, где российский клуб проводит гостевую встречу группового раунда Лиги чемпионов с местной «Ромой», тяжелые увечья получили 30 человек, 19 из них – россияне.

По данным итальянского издания Il Messaggero, один из болельщиков ЦСКА в результате происшествия лишился ноги.

Кроме того, по сообщениям итальянских СМИ, около стадиона в Риме один россиянин получил ножевое ранение, еще два человека были избиты.