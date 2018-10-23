Россиянин получил в Риме ножевое ранение

Гражданин России получил ножевое ранение около стадиона в Риме, еще два человека были избиты, сообщило итальянское агентство АНСА.

Подробности инцидента не приводятся, передает ТАСС.

Напомним, во вторник в столице Италии из-за аварии на эскалаторе 30 человек получили тяжелые увечья, из них 19 – россияне.

В среду вечером московский ПФК ЦСКА в матче Лиги чемпионов сыграет с римской «Ромой».